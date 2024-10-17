黑豹旗／史上首次女棒對決男子球隊　南崁4局0比15輸平鎮

▲▼南崁高中女子棒球隊 。（圖／翻攝自比賽畫面）

體育中心／綜合報導

中信盃黑豹旗青棒賽今年追平性別平等，首度增設女子組賽事，而女子組冠軍隊桃園市南崁高中今日與平鎮高中在混合組64強賽正式對決，這也是黑豹旗舉辦十二屆以來第一次有女子球隊對上男子球隊的比賽，南崁女棒在4局以0比15落敗。

南崁高中先發投手鄭嘉禎在1局下面遇到小小亂流，平鎮高中前兩位打者靠著觸身球、安打上壘，兩出局後平鎮高中打者吳柏承敲出三壘安打，下一棒周柏恩再補上安打，第一局平鎮高中就先拿到三分

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二局上南崁高中的第4棒曾楷華面對平鎮高中巫宏威投出的131公里球速毫不畏懼，敲出扎實的左外野平飛安打，站上一壘時南崁高中休息室歡聲雷動，也展現出高中棒球熱血的一面。

南崁高中先發投手鄭嘉禎在第三局開始壓制不住平鎮高中的打者，接連被敲出安打，單局失掉8分；四局下再被平鎮高中打回3分，達到四局相差15分的規定提前這場比賽。

南崁高中的女子棒球隊雖然如賽前預期輸掉了這場比賽，但巾幗不讓鬚眉的南崁高中女孩們在比賽中展現出對於棒球的熱情以及積極投入的精神，正符合黑豹旗希望帶給基層棒球對於比賽渴望以及積極的精神。

▲南崁高中女子棒球隊 。（圖／翻攝自比賽畫面）