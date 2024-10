大谷翔平得點圈火燙　創50年來最高紀錄

▲▼大谷翔平。(圖/路透)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

國聯冠軍賽G3,洛杉磯道奇在客場對陣紐約大都會,道奇日籍球星大谷翔平在8局上開轟、季後賽第二轟,他在壘上有人打擊率高達0.777,而得點圈的打擊締造紀錄。

美國體育媒體Opta STATS在社群平台X上指出,「從例行賽尾聲到今天,大谷翔平在得點圈有人的20打席中擊出17支安打」,這是過去50年來,無論在例行賽或季後賽,得點圈取得20打席以上的大聯盟選手中,打出最多安打數的紀錄。

大谷翔平在這場比賽依舊保持壘上有人殺紅眼的可怕模式,季後賽至今,大谷在壘上有人時,繳出9打數7安打,打擊率高達7成77;而在壘上無人的情況下,大谷22個打席沒有任何安打。

SHOHEI OHTANI SENDS THIS BASEBALL TO A DIFFERENT PLANET pic.twitter.com/9PRfNF0d3S