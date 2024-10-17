大谷翔平得點圈火燙　創50年來最高紀錄

▲▼大谷翔平。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

國聯冠軍賽G3，洛杉磯道奇在客場對陣紐約大都會，道奇日籍球星大谷翔平在8局上開轟、季後賽第二轟，他在壘上有人打擊率高達0.777，而得點圈的打擊締造紀錄。

美國體育媒體Opta STATS在社群平台X上指出，「從例行賽尾聲到今天，大谷翔平在得點圈有人的20打席中擊出17支安打」，這是過去50年來，無論在例行賽或季後賽，得點圈取得20打席以上的大聯盟選手中，打出最多安打數的紀錄。

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大谷翔平在這場比賽依舊保持壘上有人殺紅眼的可怕模式，季後賽至今，大谷在壘上有人時，繳出9打數7安打，打擊率高達7成77；而在壘上無人的情況下，大谷22個打席沒有任何安打。

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今天大谷翔平擊出季後賽生涯第二轟，也是生涯國聯冠軍賽的首轟，在與聖地牙哥教士的國聯分區系列賽G1結束後，大谷時隔7場比賽才再度擊出全壘打。

本場比賽進行八局上，道奇以4比0領先，大谷鎖定大都會第三任投手梅吉爾（Tylor Megill）的內角卡特球，掃出右外野3分彈，確認球飛出場外後，大谷指向球隊休息區，露出得意的表情，繞著本壘跑回來。這支全壘打的擊球初速達到115.9英里（約186.4公里），飛行距離為410英尺（約125米），打擊角度為37度。