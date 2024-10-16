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黑豹旗／吳祉恩完投感謝火力應援　吳菖育破無安打：目標冠軍！

▲▼ 壽山高中 吳菖育、吳祉恩 。（圖／棒協提供）

▲壽山高中吳祉恩 。（圖／棒協提供）

記者王真魚／桃園報導

中信盃黑豹旗16日青埔球場賽事，進行混合組預賽最後一天，壽山5局下灌進8分逆轉，吳祉恩完投壓制普門，率隊終場8比1勝出，闖進64強。他在賽後特別感謝隊友為自己打回分數，也謝謝校長到場為大家應援，「場邊的鼓舞，讓我們更想贏對方！」

吳祉恩此戰7局被敲6支安打，送出6次三振，僅失1分，用球數達101球，拿下勝投。

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事實上，吳祉恩一開始處於落後，直到5局才獲得火力支援，且單局一口氣攻下8分。關鍵功臣是同為高三的吳菖育，突破對手莊偉晟的無安打，帶起一波攻勢，隨後又掃出三壘長打，貢獻2分、擴大比數。

對於5局擊出團隊第一安，吳菖育表示，當下一心想著不要被三振，「（體育）組長也告訴我，打到球、推打就好，能夠擊出安打，很開心。」

吳祉恩對於一開始先丟分相當自責，「沒有投出捕手要的位置，偏高造成長打。」多虧隊友分數支援，「下去的時候，他們都鼓勵我，說會幫我打回來。」隊友們說到做到，他也好投回應，彼此搭配出一場精彩球賽。

「今年前3次交手都被逆轉，這次讓我更想贏，到比賽後半段，雖然又讓對手上壘，但因為已經有分差了，教練也有提醒我，專注眼前的打席。」更重要的是，吳祉恩相信隊友的守備，「我信任他們，會為我守下來。」

此役贏球後，壽山高中將在下一階段先對社團球隊華僑高中。吳菖育強調平常心，「把該做得做好，希望大家一場、一場打好，一路打到冠軍。」

吳祉恩也期待跟隊友一起打進8強、4強，最終目標是決賽。未來，他也有意挑戰職棒，「教練是我建議我畢業後念大學一年磨練後再考慮，現階段還是先把成績打出來，往後的規劃，會跟家人一起討論。」

▲▼ 壽山高中 吳菖育、吳祉恩 。（圖／棒協提供）

▲壽山高中吳菖育。（圖／棒協提供）

關鍵字： 壽山高中中信盃黑豹旗吳祉恩吳菖育桃園

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