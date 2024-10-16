黑豹旗／桃園高中陳建閎對陽明獨拿安打又飆K　期待明年再戰

▲陳建閎 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

中信盃黑豹旗16日進行預賽最後一天賽程，桃園高中社團球隊強碰甲組球隊台北市陽明高中，終場0比20遭到3局提前扣倒。開路先鋒陳建閎敲出桃園高中唯一1安，隨後登板賞對手三振，他賽後直呼相當興奮，也感謝對方捧場。」

陳建閎此役先發蹲捕，首局首打席就擊出安打，不過這也是桃園唯一1安。他謙虛表示，這一球剛好是失投，「球比較甜，盡量攻擊。」

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3局下，陳建閎登板投球，一上場雖被擊出二壘長打，但面對第3棒，三球三振對手。他認為，其實這一球沒有投得很好，「主要是想丟邊邊角角的位置，但對方揮棒。」

今年才升上高中，陳建閎透露，因為爸爸打球的關係，自己從小學四年級開始接觸棒球，「主要都是打社區棒球。」平常和家人也關注職棒，「從Lamigo開始就支持樂天了。」

此役投打都有表現，陳建閎露出開心的笑容，「很興奮，因為爸爸有到場，感覺滿好玩的，真的是很特別的體驗，畢竟面對那麼強的球隊，和之前交手隊伍完全不同。」

明年的黑豹旗，陳建閎期待還能參戰，「希望再投一次！控球要更好，想辦法練出一顆變化球。」

首局首打席就擊出安打，不過這也是桃園唯一1安。他謙虛表示，這一球剛好是失投，「球比較甜，盡量攻擊。」