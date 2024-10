布朗尼切入拉桿得分！4戰拿4分4火鍋　詹皇：他能應對所有壓力

Bronny drives to the hoop and hangs for the score!



(????: @NBA) pic.twitter.com/Qf9PmFDz9b — Lakers Nation (@LakersNation) October 16, 2024

記者游郁香/綜合報導

「詹皇之子」布朗尼(Bronny James)在今日對勇士的熱身賽,替補出賽9分鐘,他末節來到場上前,場邊觀眾不斷吶喊他的名字,看到他終於上場報以熱烈掌聲與歡呼,他在最後5分34秒切到籃下拉桿拋進兩分,讓現場陷入沸騰,熱身賽出賽4場,合計拿下4分、4籃板和4火鍋。

▲湖人父子檔詹姆斯、布朗尼。(圖/路透,下同)

今年以次輪第55順位加盟湖人的布朗尼,因為身份特殊而備受矚目,他與天王爸爸詹姆斯(LeBron James)在湖人第2場熱身賽一起打了4分09秒,寫下歷史性的一刻。去年曾遭逢心臟驟停,僅在南加大待了1季的布朗尼,新賽季可能多數時間會待在G聯盟,但廣大的球迷似乎更期待在NBA賽場看到他。

A “Bronny” chant and warm ovation here in the 4th Q when the Lakers rookie checks in for the first time tonight pic.twitter.com/3w7OmsPYeX — Dave McMenamin (@mcten) October 16, 2024

湖人今日對勇士一役,由於紫金軍團前3節打完已落後13分,加上現在只是季前賽,現場觀眾開始鼓譟,呼喊著布朗尼的名字,希望主帥瑞迪克(JJ Redick)能派他上場,最終布朗尼在比賽還剩9分07秒來到場上,球迷報以熱烈歡呼與掌聲。

布朗尼打滿了最後這9分多鐘,5投1中拿下2分、1籃板和1火鍋,包含最後5分34秒,他切到籃下拉桿拋進兩分,獲得滿場喝采,封阻能力相當不錯的他,也在終場前49秒賞了勇士後場新星穆迪(Moses Moody)一鍋。

布朗尼這4場熱身賽並沒有太多發揮空間,合計拿下4分、4籃板和4火鍋。在最近的一次團隊訓練時,有記者詢問詹姆斯關於布朗尼如何應對外界的壓力,對此詹皇回應,「你得問他。他已經是個成年人了,問問他是怎麼處理的。」

詹皇強調,布朗尼現在是一名職業球員,「他能自己應對所有的壓力。但我們都知道為什麼——無論是好的還是壞的,為什麼會有這麼多關注。」

布朗尼今日賽前談到自己的狀況時則說,「我感覺不錯。數據方面可能還有提升的空間,我只是需要更有信心。」