布朗尼切入拉桿得分！4戰拿4分4火鍋　詹皇：他能應對所有壓力

Bronny drives to the hoop and hangs for the score!



(????: @NBA) pic.twitter.com/Qf9PmFDz9b — Lakers Nation (@LakersNation) October 16, 2024

記者游郁香／綜合報導

「詹皇之子」布朗尼(Bronny James)在今日對勇士的熱身賽，替補出賽9分鐘，他末節來到場上前，場邊觀眾不斷吶喊他的名字，看到他終於上場報以熱烈掌聲與歡呼，他在最後5分34秒切到籃下拉桿拋進兩分，讓現場陷入沸騰，熱身賽出賽4場，合計拿下4分、4籃板和4火鍋。

▲湖人父子檔詹姆斯、布朗尼。（圖／路透，下同）

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今年以次輪第55順位加盟湖人的布朗尼，因為身份特殊而備受矚目，他與天王爸爸詹姆斯(LeBron James)在湖人第2場熱身賽一起打了4分09秒，寫下歷史性的一刻。去年曾遭逢心臟驟停，僅在南加大待了1季的布朗尼，新賽季可能多數時間會待在G聯盟，但廣大的球迷似乎更期待在NBA賽場看到他。

A “Bronny” chant and warm ovation here in the 4th Q when the Lakers rookie checks in for the first time tonight pic.twitter.com/3w7OmsPYeX — Dave McMenamin (@mcten) October 16, 2024

湖人今日對勇士一役，由於紫金軍團前3節打完已落後13分，加上現在只是季前賽，現場觀眾開始鼓譟，呼喊著布朗尼的名字，希望主帥瑞迪克(JJ Redick)能派他上場，最終布朗尼在比賽還剩9分07秒來到場上，球迷報以熱烈歡呼與掌聲。

布朗尼打滿了最後這9分多鐘，5投1中拿下2分、1籃板和1火鍋，包含最後5分34秒，他切到籃下拉桿拋進兩分，獲得滿場喝采，封阻能力相當不錯的他，也在終場前49秒賞了勇士後場新星穆迪(Moses Moody)一鍋。

布朗尼這4場熱身賽並沒有太多發揮空間，合計拿下4分、4籃板和4火鍋。在最近的一次團隊訓練時，有記者詢問詹姆斯關於布朗尼如何應對外界的壓力，對此詹皇回應，「你得問他。他已經是個成年人了，問問他是怎麼處理的。」

詹皇強調，布朗尼現在是一名職業球員，「他能自己應對所有的壓力。但我們都知道為什麼——無論是好的還是壞的，為什麼會有這麼多關注。」

布朗尼今日賽前談到自己的狀況時則說，「我感覺不錯。數據方面可能還有提升的空間，我只是需要更有信心。」