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黑豹旗／桃園遭陽明3局0比20扣倒　豪華球經團超搶鏡

▲▼ 桃園高中球經 。（圖／記者王真魚攝）

▲桃園高中球經 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

中信盃黑豹旗16日進行預賽最後一天賽程，桃園高中社團球隊強碰甲組球隊台北市陽明高中，終場0比20遭到3局提前扣倒。雖然此戰慘敗，總教練鄭吉松仍滿意選手表現，「他們盡了最大努力，這是最重要的。」

桃園高中第11次參加黑豹旗，最佳戰績是挺進64強。今天又在預賽止步，鄭吉松笑稱，「大概只有2次不是對到甲組，11年來每次都在預賽對甲組，平鎮、普門都打過。」

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因為是升學為主的學校，鄭吉松坦言，球隊組成並不容易，「高三因為準備考試，沒辦法參加，我們這次是以一年級為主，11人有7個是一年級，其餘是二年級。」

今天對戰陽明高中，桃園高中全場僅有1支安打，吞下7次三振。鄭吉松表示，小朋友們賽前目標是設定5局，也做了充足的準備。

「雖然最後沒有達成目標，但大家都很敢揮棒，不怕對決，我們也抱持學習的心態來對戰，他們表現很棒，已經很努力了！」鄭吉松說。

有趣的是，桃園高中棒球隊擁有6名球經超豪華，大家都是在地樂天桃猿球迷，被問到喜歡哪位選手，以陳晨威呼聲最高，也有人表示，最欣賞林立。

球員陳建閎直言，真的很感謝球經們在比賽中的幫忙，「平常為了經營社群之外，也要為我們紀錄比賽。」

▲▼ 桃園高中 。（圖／記者王真魚攝）

▲桃園高中 。（圖／記者王真魚攝）
 

關鍵字： 桃園高中黑豹旗鄭吉松桃猿陳晨威

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