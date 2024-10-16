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柯瑞砍完三分就轉身、抖肩報復羅素　勇士狂電湖人拉出5連勝

記者游郁香／綜合報導

熱身賽4連勝還未嚐敗績的勇士今(16)日交手湖人，在巴黎奧運聯手摘金的兩大天王柯瑞(Stephen Curry)、詹姆斯(LeBron James)再次對決，柯瑞首節就上演「砍完就轉身」的三分美技，詹皇則大秀雙手暴扣。灣區此戰充分展示板凳深度，末節將分差擴大到20分以上，終場以111比97拉出5連勝。

還未確定新賽季先發陣容的勇士，此戰由兩大核心柯瑞、格林(Draymond Green)，搭配病癒歸隊的威金斯(Andrew Wiggins)、前場大物庫明加(Jonathan Kuminga)和年輕長人傑克森-戴維斯(Trayce Jackson -Davis)，面對湖人開季的先發5虎。

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灣區一哥柯瑞首節就大秀「砍完就轉身」的三分美技，洛城天王詹姆斯則單打庫明加，過了對方後殺入禁區上演雙手灌籃，讓庫明加成了「海報背景」。儘管柯瑞此戰三分11投僅3中，不過他每次命中都讓現場球迷興奮不已。

尤其第3節洛城主控羅素(D'Angelo Russell)在他面前砍進三分，柯瑞很快也回敬了一顆，並學對方得意抖肩，立馬「報仇」讓球迷笑翻。柯瑞上半場終了前也曾因為不滿「鄉村Kobe」里夫斯(Austin Reave)在他身上買到犯規，當場學起對方往後摔倒的動作。

柯瑞今日上場28分鐘，18投6中貢獻16分、6助攻和5籃板，外帶2抄截。勇士全隊得分最高的是從板凳出發的後場新星穆迪(Moses Moody)，他以13投7中飆出21分、5籃板和2助攻，三分7投5中。灣區幾名替補「小手套」培頓二世(Gary Payton II)、射手希爾德(Buddy Hield)和安德森(Kyle Anderson)都有高效演出，各貢獻了10分。

▲▼勇士天王柯瑞、湖人詹姆斯。（圖／路透）

▲勇士天王柯瑞。（圖／路透）

勇士每一節得分都壓過對手，整場狂出手45記三分，可惜只命中14顆，不過他們的快節奏帶給湖人防守端很大的麻煩，末節曾拉開20分以上的差距，終場以111比97、14分之差收下熱身賽5連勝。

湖人以當家長人戴維斯(Anthony Davis)攻下24分、12籃板最佳，他另有2助攻、1抄截和1火鍋；詹姆斯則是9投3中繳出6分、4助攻和2籃板，紫金軍團熱身賽開打至今僅拿1勝。

▲▼勇士天王柯瑞、湖人詹姆斯。（圖／路透）

▲湖人頭牌詹姆斯。（圖／路透）

關鍵字： NBA勇士柯瑞湖人詹姆斯詹皇戴維斯庫明加羅素

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