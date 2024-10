柯瑞砍完三分就轉身、抖肩報復羅素　勇士狂電湖人拉出5連勝

記者游郁香/綜合報導

熱身賽4連勝還未嚐敗績的勇士今(16)日交手湖人,在巴黎奧運聯手摘金的兩大天王柯瑞(Stephen Curry)、詹姆斯(LeBron James)再次對決,柯瑞首節就上演「砍完就轉身」的三分美技,詹皇則大秀雙手暴扣。灣區此戰充分展示板凳深度,末節將分差擴大到20分以上,終場以111比97拉出5連勝。

LeBron James FREEZES Jonathan Kuminga with the post move & throws down the two handed jam! ???????? pic.twitter.com/jq7m7QWY3z

還未確定新賽季先發陣容的勇士,此戰由兩大核心柯瑞、格林(Draymond Green),搭配病癒歸隊的威金斯(Andrew Wiggins)、前場大物庫明加(Jonathan Kuminga)和年輕長人傑克森-戴維斯(Trayce Jackson -Davis),面對湖人開季的先發5虎。

Steph looks away before his three goes in ???? pic.twitter.com/6Db9RaSm6F