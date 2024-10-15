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柯瑞後場搭檔3選1！梅爾頓獲高評價　勇士不組浪花兄弟2.0？

▲▼勇士柯瑞。（圖／路透）

▲勇士天王柯瑞。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

勇士僅剩最後2場熱身賽，新賽季的先發陣容仍不明朗，唯二確定的人選是兩大核心柯瑞(Stephen Curry)與格林(Draymond Green)，誰會成為「咖哩」的新後場搭檔？引起高度關注。《ESPN》指出有3人在競爭，不過原本被認為可能與 「咖哩」組成浪花兄弟2.0的希爾德(Buddy Hield)，可能被定位為第6人。

4冠神射湯普森(Klay Thompson)今夏離隊，空出來的先發2號位會由誰勝任，引起熱烈討論。過去5季砍了1322顆三分的31歲神射希爾德，原本被認為可能與柯瑞合組「浪花兄弟2.0」，他熱身賽三分命中率高達59%，傲視全聯盟，不過主帥柯爾(Steve Kerr)表示，希爾德主要會在柯瑞「不在場上」時上陣。

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▲▼勇士希爾德、梅爾頓、波傑姆斯基。（圖／路透）

▲勇士希爾德。（圖／路透）

被問到是否將希爾德視為傳統第6人？柯爾表示，「他看起來很適合，不是嗎？他從板凳出發，你能立即感受到他的影響力。他沒有畏懼，我們需要這樣的球員。我們需要一個能從板凳得分的球員，而他在前4場比賽中表現非常出色。我為Buddy感到興奮，這個角色對他來說非常合適。」

除了希爾德之外，防守能力出色的梅爾頓(De'Anthony Melton)與2年級新星波傑姆斯基(Brandin Podziemski)是另外兩位競爭先發得分後衛的球員。過去2季替七六人先發了91場的梅爾頓，在訓練營期間讓柯爾留下深刻印象。《ESPN》指出，他的強項是破壞傳球路徑，根據NBA官方統計，他在上季至少出賽30場的球員中，場均干擾傳球的次數名列第5。

▲▼勇士希爾德、梅爾頓、波傑姆斯基。（圖／路透）

▲▼勇士梅爾頓。（圖／路透）

▲▼勇士希爾德、梅爾頓、波傑姆斯基。（圖／路透）

在柯爾看來，梅爾頓與柯瑞很搭，「他們彼此很有默契。De'Anthony是一位非常出色的射手、機會製造者，並且在防守上參與一切，我是De'Anthony的忠實粉絲。」

備受灣區期待的後場新星波傑姆斯基，則是這3人中唯一與柯瑞一起打過球的候選人，他上季的助攻失誤比在所有新秀中高居第1，能承擔更多組織重任，也可能成為第2陣容的控球。

▲▼勇士希爾德、梅爾頓、波傑姆斯基。（圖／路透）

▲勇士波傑姆斯基。（圖／路透）

關鍵字： NBA勇士柯瑞希爾德梅爾頓波傑姆斯基柯爾

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