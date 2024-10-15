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穆阿尼梅開二度領銜　法國戰勝比利時晉歐國聯8強機率大增

▲穆阿尼（Randal Kolo Muani）。（圖／路透）

▲穆阿尼（Randal Kolo Muani）。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

2024年歐國聯B組第四輪賽事由法國客場交手比利時，法國靠著前鋒穆阿尼（Randal Kolo Muani）上演梅開二度的好表現下，助隊2比1力退東道主比利時；賽後法國積分9分在小組排名第2，晉級8強機率大增。

上半場第35分鐘，比利時後衛法斯（Wout Faes）倒地時出現手球犯規，穆阿尼主罰點球並順利踢進，法國1比0先馳得點取得領先；上半場補時第48分鐘，主場比利時發動反擊，奧彭達（Loïs Openda）的近距離頭槌破網得手，比利時在中場休息前將比分扳至1比1平。

下半場第76分鐘客隊法國攻勢再起，穆阿尼接獲迪尼（Lucas Digne）的左路傳中頭球破門得手，完成單場梅開二度也幫助法國2比1要回領先；儘管隨後中場大將楚阿梅尼（Aurélien Tchouaméni）雙黃變一紅遭罰下場，但法國還是成功守成領先優勢，沒能讓比利時再越雷池一步，終場法國就以2比1收下比賽，贏得勝利。

「這是個美好的夜晚，這場比賽並不容易，因為我們知道比利時會給我們帶來麻煩，」法國門將邁尼昂（Mike Maignan）在接受採訪時說道，「我的六次撲救？這對我來說很棒，這是一種積極的表現，也反映了我當前的狀態，這對我和球隊來說都是好事，最重要的是我們贏得了比賽。」

「我們打了一場好比賽，但還是輸了。這就是法國的實力，他們能從無中生有直到進球，」比利時球星法斯無奈表示，「這場失利真的很苦澀，我們上半場錯過了一個點球，隨後又送出一個點球，這在心理上非常艱難。」

關鍵字： 足球歐國聯法國比利時穆阿尼

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