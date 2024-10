穆阿尼梅開二度領銜　法國戰勝比利時晉歐國聯8強機率大增

▲穆阿尼(Randal Kolo Muani)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

2024年歐國聯B組第四輪賽事由法國客場交手比利時,法國靠著前鋒穆阿尼(Randal Kolo Muani)上演梅開二度的好表現下,助隊2比1力退東道主比利時;賽後法國積分9分在小組排名第2,晉級8強機率大增。

上半場第35分鐘,比利時後衛法斯(Wout Faes)倒地時出現手球犯規,穆阿尼主罰點球並順利踢進,法國1比0先馳得點取得領先;上半場補時第48分鐘,主場比利時發動反擊,奧彭達(Loïs Openda)的近距離頭槌破網得手,比利時在中場休息前將比分扳至1比1平。

下半場第76分鐘客隊法國攻勢再起,穆阿尼接獲迪尼(Lucas Digne)的左路傳中頭球破門得手,完成單場梅開二度也幫助法國2比1要回領先;儘管隨後中場大將楚阿梅尼(Aurélien Tchouaméni)雙黃變一紅遭罰下場,但法國還是成功守成領先優勢,沒能讓比利時再越雷池一步,終場法國就以2比1收下比賽,贏得勝利。

