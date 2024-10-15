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K湯9投0中0分！獨行俠3連敗　美媒：等唐西奇、厄文上場會不同

記者游郁香／綜合報導

前灣區4冠核心湯普森(Klay Thompson)今夏轉投達拉斯，被獨行俠視為爭冠的最後一塊拼圖，主帥奇德(Jason Kidd)今(15)日賽前受訪時表示，K湯仍然是一位超級巨星，不過這位5屆全明星神射此戰作客快艇，完全找不到準星，9投0中得分掛蛋，這是他在勇士最終戰10投0中後又一慘案。

▲▼獨行俠湯普森。（圖／路透）

▲獨行俠湯普森。（圖／路透，下同）

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34歲的湯普森今夏告別待了13年的灣區，他是勇士8年內勇奪4冠的核心主力，但2019、2020年連續歷經前十字韌帶與阿基里斯腱重傷，重創他的身心，表現也無可避免地下滑，他替勇士打的最後一場比賽，是今年對國王的附加賽，整場10投0中沒有分數進帳。

湯普森最終以3年5000萬美元轉投獨行俠，成為達拉斯雙星唐西奇(Luka Doncic)、厄文(Kyrie Irvin)的強力搭檔，開啟生涯另一篇章。主帥奇德今日受訪時表示，K湯在訓練營中非常努力，球隊需要他的經驗和領導能力，「是的，他仍然是一位超級巨星。」

獨行俠今日來到快艇主場踢館，頭牌唐西奇持續因左小腿挫傷缺陣，厄文則輪休，3巨頭僅湯普森上陣，賽前練習時看起來手感不錯的K湯意外打鐵，整場9投0中得分掛蛋，其中6次在三分外線出手，他抓下3籃板、1助攻和1火鍋，獨行俠以96比110吞下熱身賽3連敗。

獨行俠現在只剩最後1場熱身賽，18日回到主場面對公鹿。隨隊記者柯蒂斯(Mike Curtis)並不擔心湯普森的狀況，「他在場上的投籃多數是被嚴密防守的情況下出手的，場上空間也不足。如果唐西奇和厄文加入陣容，他將會有更多空檔投籃的機會。」

▲▼獨行俠湯普森。（圖／路透）

關鍵字： NBA獨行俠湯普森唐西奇厄文

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