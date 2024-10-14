黑豹旗／大直對戰美和震撼教育首局失21分　黃芊菡登板中繼2局

▲▼大直高中棒球隊 。（圖／記者歐建智攝）

記者歐建智／桃園報導

台北市大直高中棒球隊今天（14日）在中信盃黑豹旗青棒賽碰上科班球隊美和中學，第一局就飽受震撼教育，單局失21分，最後在3局提前以1比28輸球，遭到淘汰，女投手黃芊菡登板中繼2局失16分。

大直高中棒球隊在10月10日預賽首戰以12比4擊敗首次參賽黑豹旗的華興中學，今天遭遇到傳統木棒勁旅屏東美和中學，雖然大比分落敗，賽後選手仍開心地裝著紅土。

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1局上先發投手曹哲宜擋不住美和中學的火力，以及隊友守備有狀況，被連打9支安打，隊友失誤後再被2支安打，投了12人次沒有解決打者，被11支安打、失11分、留下二壘有人退場，

大直換上155公分的女投手黃芊菡登板，美和中學採取短打策略，但大直的內野守備頻頻發生狀況，直到第2輪的第8棒終於出現1出局，美和中學在1局上打了25人次、攻進21分。

黃芊菡在2局上再繼續投球，共投2局、被12支安打、失16分，但只有9分責失。

大直高中在1局下2棒捕手黃宣霈因美和先發投手林國健觸身球上壘，之後盜上二壘，又盜上三壘，利用捕手失誤回來攻下大直的第一分也是唯一1分。

曹哲宜在3局下打出此役大直高中的唯一1支安打， 免於遭到無安打，賽後十分開心，他表示，跟美和中學很有緣，去年黑豹旗開幕時兩隊就站在旁邊，有跟美和中學的選手互換連絡方式。

大直高中棒球隊總教練陳震澄表示，大直高中是升學學校，學生以課業為主，每周只有練習一次，學校沒有場地練習，但校長及總務主任很支持球隊。

美和中學晉級到64強，但今天先發投手林國健的控球不佳，首局因觸身球及2次盜壘，未被安打就失1分，總教練陳耿佑表示，現在球隊以高二球員為主，投手需要再加強。