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黑豹旗／從科班高苑工商轉學中山工商　湯東叡：我想快樂打球

▲▼中山工商青棒隊先發投手湯東叡 。（圖／記者歐建智攝）

▲▼中山工商青棒隊先發投手湯東叡 。（圖／記者歐建智攝）

記者歐建智／桃園報導

高雄市中山工商青棒隊先發投手湯東叡是高中軟式棒球賽冠軍戰先發勝投，而且是大會MVP，今天在中信盃黑豹旗青棒賽對善化高中先發，未能發揮實力，對於上大學要不要繼續打球，目前還在思考中。

湯東叡在高中軟式棒球賽四強對上台中一中，先發5局無責失分，幫助中山工商晉級到冠軍戰，冠軍戰本來的先發投手因身體不舒服，改由湯東叡臨危授命先發，完投5局0責失，最後中山工商奪冠，湯東叡拿到冠軍戰勝投及大會MVP。

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今天湯東叡在黑豹旗青棒賽對善化高中先發，首局就失1分，2局回穩未失分，但3局下再度不穩，最後球隊以0比12遭到淘汰，湯東叡扛下敗投。

「因為感冒所以狀況不好。」湯東叡表示，自己被隊友傳染感冒，今天帶病先發，整體狀況不理想，控球爆掉。投出太多保送。

湯東叡少棒是打楠陽社區少棒隊，國中進入到科班學校前金國中棒球隊，畢業後到高苑工商棒球隊，由於身材及未來規劃下。決定轉學到中山工商學習一技之長並再次加入球隊。

「國中畢業本來要去鶯歌工商打球，因為家人的關係而到高苑工商，」湯東叡表示，在高苑工商也有出賽機會，但自己想要快樂打球，決定離開高苑來到中山工商。

湯東叡認為快樂打球是最重要的，現在是高三，也在考慮上大學之後是否要繼續打球，他表示，打球很累，不知道怎麼說，之前手有受傷，現在都好了，休息一下再考慮大學要不要繼續打，當作興趣去打，有機會想要讀北部學校。

他在棒球團的臉書介紹的未來目標寫著，「開心打棒球，一步一步來，身體健康，不要想太多，該是你的就是你的，不是你的強求不來」。

關鍵字： 黑豹旗中信盃黑豹旗

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