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錢買得到世界冠軍？薪資榜前三名球隊齊聚聯盟冠軍賽

▲▼紐約大都會隊取得國聯外卡 。（圖／翻攝自大都會隊X）

▲大都會 。（圖／翻攝自大都會隊X）

記者王真魚／綜合報導

在大聯盟季後賽進入關鍵階段之際，球隊薪資與戰績的關係再次成為焦點。根據FanGraphs網站的統計，今年大聯盟團隊薪資最高的前三名球隊都已順利晉級聯盟冠軍系列賽（LCS），展現財力在棒球界的影響力。

國家聯盟方面，大都會隊以3.35億美元的總薪資高居聯盟首位，緊隨其後的是道奇隊，薪資總額達3.25億美元。這兩支薪資排名全聯盟前兩名的豪門球隊將在國聯冠軍系列賽中正面交鋒。

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美國聯盟的情況則呈現出更加鮮明的對比。薪資排名第三的洋基隊（3.02億美元）將對陣守護者隊，後者的團隊薪資僅有1.03億美元，在大聯盟中排名第25位。這種懸殊的薪資差距使得守護者隊在這幾支豪門球隊面前顯得像個「小資球隊」。

更令人驚訝的是，之前有統計顯示，洋基隊在外卡系列賽26人名單的總年薪高達2.6億美元，超過守護者、皇家和老虎三支球隊加起來的1.68億美元總和。這凸顯了洋基隊在美聯中「邪惡帝國」的地位，而他們也順利挺進美聯冠軍戰。

去年的世界冠軍球隊遊騎兵隊以2億4100萬美元排名第6，他們的對手響尾蛇隊以1億2900萬美元排名第20。

然而，歷史告訴我們，高薪並不總能保證冠軍。自現行的奢侈稅制度開始以來，只有2020年的道奇隊、2018年的紅襪隊和2009年的洋基隊作為支出最高的球隊贏得冠軍。

在過去21年中，年薪排名前10以外的球隊曾7次獲得世界大賽冠軍。這些球隊包括：2021年的勇士隊（第14名）、2017年的太空人隊（第18名）、2015年的皇家隊（第13名）、2011年的紅雀隊（第11名）、2010年的巨人隊（第11名）、2005年的白襪隊（第13名）和2003年的馬林魚隊（第20名）。

隨著聯盟冠軍系列賽的開打，球迷們都在好奇：今年的世界大賽冠軍是否會再次被財力雄厚的球隊收入囊中？還是會有黑馬球隊殺出重圍？無論結果如何，這場財力與球技的較量都將為本賽季帶來更多戲劇性。

▲洛杉磯道奇國西封王。（圖／路透）

▲洛杉磯道奇。（圖／路透）

關鍵字： 大聯盟季後賽薪資財力棒球界

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