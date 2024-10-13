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塞爾提克狂勝七六人50分　他奧運「隔扣」詹皇重返NBA登先發

▲▼塞爾提克坦圖、布朗 。（圖／路透）

▲塞爾提克一哥坦圖（右） 。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

衛冕軍塞爾提克今(13)日在熱身賽面對七六人來犯，費城主力集體休戰，綠衫軍早早就拉開20分以上的差距，雙槍坦圖(Jayson Tatum)、布朗(Jaylen Brown)上場23分鐘就合力攻下34分、18籃板和10助攻，率隊以139比89狂勝50分，季前賽開打至今3戰全勝。

▲▼塞爾提克坦圖、布朗 。（圖／路透）

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▲塞爾提克坦圖 （右）。（圖／路透）

七六人昨日在主場面對灰狼，砸重金挖來的頂尖搖擺人喬治(Paul George)上場26分鐘就攻下23分、6籃板和2助攻，外帶1抄截，包辦4顆三分球，展示全明星身手，不過喬治與恩比德(Joel Embiid)、馬克西(Tyrese Maxey)、馬丁(Caleb Martin)、烏布瑞(Kelly Oubre Jr.)等主力全部缺席今日對綠衫軍的比賽。

塞爾提克則由坦圖、布朗領銜出擊，首節就打出40對18的猛攻，拉開22分領先，雙探花組合上場23分鐘，坦圖包辦16分、10籃板和6助攻，布朗則繳出18分、8籃板和4助攻，綠衫軍終場以139比89、50分之差輕鬆收下熱身賽3連勝。

慘敗的七六人陣中有一名布朗的好朋友，28歲的法國前鋒亞布塞萊(Guerschon Yabusele)，他在2016年NBA選秀會首輪第16順位被塞爾提克相中，曾替綠衫軍效力了2季， 之後輾轉去到中國、法甲和西甲打球，他憑藉在巴黎奧運的精采表現，得到重返NBA機會，以1年210萬美元的底薪加盟費城。

▲▼法國前鋒亞布塞萊在巴黎奧運金牌戰隔扣詹姆斯後，獲得七六人青睞。（圖／達志影像／美聯社）

▲法國前鋒亞布塞萊在巴黎奧運金牌戰隔扣詹姆斯後，獲得七六人青睞。（圖／達志影像／美聯社）

身高6呎8吋(約203公分)的亞布塞萊，在巴黎奧運最後3場攸關奪牌的比賽繳出亮眼數據，對上強敵加拿大、德國和美國分別砍下22分、17分和20分，這3戰合計24投16中，命中率高達66.7%，更在金牌戰上演「單手隔扣」天王詹姆斯(LeBron James)的美技。

看到亞布塞萊回到籃球最高殿堂，布朗開心表示，「這太好了。我們在比賽前有機會聊了一下。他是我很好的朋友，我們一起進入球隊……即使他現在在七六人，也沒關係。」

▲▼塞爾提克坦圖、布朗 。（圖／路透）

▲塞爾提克布朗 。（圖／路透）

亞布塞萊今日先發上陣，出賽20分鐘，7投3中貢獻8分、3籃板和2助攻，外帶1火鍋。這是他自2019年以來，首次回到波士頓比賽，他坦言感覺很特別，「尤其是昨天，當我們在城市裡開車的時候……我迫不及待地想感受一下這裡的氛圍。」

關鍵字： NBA塞爾提克坦圖布朗七六人亞布塞萊Guerschon Yabusele

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