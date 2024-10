塞爾提克狂勝七六人50分　他奧運「隔扣」詹皇重返NBA登先發

▲塞爾提克一哥坦圖(右) 。(圖/路透)

記者游郁香/綜合報導

衛冕軍塞爾提克今(13)日在熱身賽面對七六人來犯,費城主力集體休戰,綠衫軍早早就拉開20分以上的差距,雙槍坦圖(Jayson Tatum)、布朗(Jaylen Brown)上場23分鐘就合力攻下34分、18籃板和10助攻,率隊以139比89狂勝50分,季前賽開打至今3戰全勝。

▲塞爾提克坦圖 (右)。(圖/路透)

七六人昨日在主場面對灰狼,砸重金挖來的頂尖搖擺人喬治(Paul George)上場26分鐘就攻下23分、6籃板和2助攻,外帶1抄截,包辦4顆三分球,展示全明星身手,不過喬治與恩比德(Joel Embiid)、馬克西(Tyrese Maxey)、馬丁(Caleb Martin)、烏布瑞(Kelly Oubre Jr.)等主力全部缺席今日對綠衫軍的比賽。

塞爾提克則由坦圖、布朗領銜出擊,首節就打出40對18的猛攻,拉開22分領先,雙探花組合上場23分鐘,坦圖包辦16分、10籃板和6助攻,布朗則繳出18分、8籃板和4助攻,綠衫軍終場以139比89、50分之差輕鬆收下熱身賽3連勝。

Guerschon Yabusele will start at C for PHI tonight in his first game back in Boston since 2019.



"It's a special feeling ... especially yesterday, when we were driving around the city ... I can't wait for the environment."



Full interview:

⚡️