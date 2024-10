山本由伸5局無失分　大谷狂讚：對手無法靠近

▲▼大谷翔平。(圖/路透)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇今(12日)在國聯分區系列賽G5勝出,大谷翔平對山本由伸5局無失分的精彩表現讚不絕口,稱讚他的投球「壓倒性地讓對手無法靠近」,儘管大谷在這場比賽中四次打擊均未能擊出安打,但他為晉級感到非常高興,並在賽後與山本共同慶祝進入國聯冠軍賽。

Rob Lowe is LITERALLY celebrating with Shohei Ohtani pic.twitter.com/oLw4jdVgwV



賽後,大谷和山本換上黑色紀念T恤和帽子,與隊友們擁抱慶祝,臉上洋溢著滿足的笑容。接著,他們全隊聚集在投手丘附近拍攝紀念照片。在更衣室裡,大家一起舉行了香檳慶祝活動,大谷興奮地把香檳潑灑到隊友們身上,特別是在山本接受NHK訪問時,大谷高興地闖入並潑了香檳,為慶祝增添了許多歡樂氣氛。

Shohei Ohtani and Yoshinobu Yamamoto living their best life after NLCS berth



(via @MLB)pic.twitter.com/NrbwmpJ8kJ