山本由伸5局無失分　大谷狂讚：對手無法靠近

▲▼大谷翔平。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇今（12日）在國聯分區系列賽G5勝出，大谷翔平對山本由伸5局無失分的精彩表現讚不絕口，稱讚他的投球「壓倒性地讓對手無法靠近」，儘管大谷在這場比賽中四次打擊均未能擊出安打，但他為晉級感到非常高興，並在賽後與山本共同慶祝進入國聯冠軍賽。

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賽後，大谷和山本換上黑色紀念T恤和帽子，與隊友們擁抱慶祝，臉上洋溢著滿足的笑容。接著，他們全隊聚集在投手丘附近拍攝紀念照片。在更衣室裡，大家一起舉行了香檳慶祝活動，大谷興奮地把香檳潑灑到隊友們身上，特別是在山本接受NHK訪問時，大谷高興地闖入並潑了香檳，為慶祝增添了許多歡樂氣氛。

Shohei Ohtani and Yoshinobu Yamamoto living their best life after NLCS berth



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在隨後的採訪中，大谷讚揚山本的投球，「相對於對手，他的投球讓人難以接近。」他還提到整體比賽的表現非常出色，雖然比分較低，但大家都全力以赴，展現了強烈的團隊精神。



展望即將到來的國聯冠軍賽，大谷強調首戰的重要性，「初戰很關鍵，我們今天贏了，希望大家能一起享受這個勝利，然後為下一場比賽努力。」