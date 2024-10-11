季後賽情緒起伏大　大谷翔平：只要能激勵團隊就是好事

▲洛杉磯道奇大谷翔平 。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇在國聯分區賽G4發揮強大火力以8比0獲勝，逼出12日（台灣時間）第5戰將回到道奇主場交手。「賽前大家的氣氛都很好，這對比賽有正面影響。」他也認為，在比賽中，能激勵團隊的情緒化表現，也有正面影響。

G5賽前一天11日大谷翔平受訪，他表示，「這是需要連勝的比賽，我們只是贏了第一場，G4是全隊一起拿下的勝利，如果明天能延續這種表現，我們一定能贏。」

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不僅火力發揮，道奇牛棚成為穩定後盾，8任投手輪番上陣都無失分。大谷翔平說，「雖然攻擊有得分，但我認為可以得更多分。在守備方面，牛棚很出色，這是全隊的勝利，若明天也如此，我們一定能贏。」

大谷翔平回顧G4，「長期賽季的比賽方式，和短期決賽有些不同，這可能是許多球員在場上變得更情緒化的原因。」大谷翔平在比賽過程中也曾因本壘遭觸殺，回到休息室怒吼。他坦言，不會對自己情緒化的行為感到驚訝，「情緒化本身不是好事或壞事，只要尊重對手，能激勵團隊的情緒是好的。」

從經典賽到生涯首次大聯盟季後賽，都表現出色。大谷翔平回應，「盡量不去想太多，專注自己該做的事，以團隊勝利為大前提，最重視自己能做出多少貢獻。」