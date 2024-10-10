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大谷翔平大吼！罕見PLAY三壘審阻擋得分　網：真不走運

▲▼大谷翔平跑回本壘遭觸殺。（圖／路透）

▲大谷翔平跑回本壘遭觸殺。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇與教士10日（台灣時間）進行國聯分區賽，大谷翔平遇到罕見戲碼。當他攻佔二壘時，赫南德茲（Enrique Hernández）敲出線邊滾地球，卻彈到三壘審身上，讓他衝回本壘時反倒遭到觸殺，無緣攻下道奇第6分。

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道奇前3局每局都得分，大谷翔平4局上又製造得分機會。他先選到保送，靠著隊友中外野飛球進佔二壘。下一棒赫南德茲擊出三壘滾地球，眼看就要穿越防線，但小白球彈到三壘審的手臂，教士三壘手馬查多（Manny Machado）趁機接球轉傳回本壘，成功阻擋大谷翔平得分。

即使球擊中壘審比賽也不會停止。對教士隊來說，三壘審設立了一道牆；對道奇來說，則是錯失得分機會。鏡頭捕捉到大谷翔平回到休息區，對三壘方向大聲喊叫。

對於這個罕見的場景，網路上出現了各種評論：「教士隊是棒球界最幸運的球隊」、「如果沒有擊中壘審就會安全上壘」、「壘審助攻了」、「球很快就被傳回來，大谷看起來很困惑」、「壘審守住了一分」、「太不幸了」、「真不走運」、「翔平不像馬查多那樣跑在傳球路線上」、「壘審啊」等各種回應。

關鍵字： 大谷翔平道奇教士美聯分區賽罕見PLAY

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