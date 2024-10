大谷翔平大吼！罕見PLAY三壘審阻擋得分　網：真不走運

Shohei just shouted FUCK to the umpire pic.twitter.com/CfL9ixDSWJ

▲大谷翔平跑回本壘遭觸殺。(圖/路透)

記者楊舒帆/綜合報導

道奇與教士10日(台灣時間)進行國聯分區賽,大谷翔平遇到罕見戲碼。當他攻佔二壘時,赫南德茲(Enrique Hernández)敲出線邊滾地球,卻彈到三壘審身上,讓他衝回本壘時反倒遭到觸殺,無緣攻下道奇第6分。

道奇前3局每局都得分,大谷翔平4局上又製造得分機會。他先選到保送,靠著隊友中外野飛球進佔二壘。下一棒赫南德茲擊出三壘滾地球,眼看就要穿越防線,但小白球彈到三壘審的手臂,教士三壘手馬查多(Manny Machado)趁機接球轉傳回本壘,成功阻擋大谷翔平得分。

即使球擊中壘審比賽也不會停止。對教士隊來說,三壘審設立了一道牆;對道奇來說,則是錯失得分機會。鏡頭捕捉到大谷翔平回到休息區,對三壘方向大聲喊叫。

對於這個罕見的場景,網路上出現了各種評論:「教士隊是棒球界最幸運的球隊」、「如果沒有擊中壘審就會安全上壘」、「壘審助攻了」、「球很快就被傳回來,大谷看起來很困惑」、「壘審守住了一分」、「太不幸了」、「真不走運」、「翔平不像馬查多那樣跑在傳球路線上」、「壘審啊」等各種回應。

The ball bounces off the umpire and Manny Machado throws out Ohtani at the plate pic.twitter.com/EnS2wOYGyu