接連失誤單局狂丟6分　羅伯斯：馬查多的跑壘非常聰明

道奇在今天(9日)國聯分區系列賽第3戰中,以5比6不敵教士,陷入1勝2敗面臨淘汰的劣勢,其中2局下半道奇開局一連串的守備瑕疵促使教士單局攻下6分成為比賽轉捩點,對此道奇主帥羅伯斯(Dave Roberts)表示弗里曼(Freddie Freeman)第一個失誤無法提出挑戰,並稱讚馬查多(Manny Machado)的跑壘非常聰明。

2局下,道奇內野防線連續出現守備瑕疵促使教士單局狂得6分,成為比賽轉捩點;無人出局馬查多在一壘,弗里曼撲接到滾地球後雙腳跪著傳球,球卻打在沿內野草皮跑向二壘的馬查多身上,再反彈到左外野,導致局面變成無人出局一、三壘有人。

隨後游擊手羅哈斯(Miguel Rojas)處理柏格茲(Xander Bogaerts)的游擊滾地球時,先踩二壘卻未能及時封殺,結果一壘也沒能出局,形成All Safe的局面,三壘跑者回本壘得分,教士1比1追平比數。

