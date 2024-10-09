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接連失誤單局狂丟6分　羅伯斯：馬查多的跑壘非常聰明

▲羅伯斯（Dave Roberts）。（圖／路透）

▲羅伯斯（Dave Roberts）。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

道奇在今天（9日）國聯分區系列賽第3戰中，以5比6不敵教士，陷入1勝2敗面臨淘汰的劣勢，其中2局下半道奇開局一連串的守備瑕疵促使教士單局攻下6分成為比賽轉捩點，對此道奇主帥羅伯斯（Dave Roberts）表示弗里曼（Freddie Freeman）第一個失誤無法提出挑戰，並稱讚馬查多（Manny Machado）的跑壘非常聰明。

2局下，道奇內野防線連續出現守備瑕疵促使教士單局狂得6分，成為比賽轉捩點；無人出局馬查多在一壘，弗里曼撲接到滾地球後雙腳跪著傳球，球卻打在沿內野草皮跑向二壘的馬查多身上，再反彈到左外野，導致局面變成無人出局一、三壘有人。

隨後游擊手羅哈斯（Miguel Rojas）處理柏格茲（Xander Bogaerts）的游擊滾地球時，先踩二壘卻未能及時封殺，結果一壘也沒能出局，形成All Safe的局面，三壘跑者回本壘得分，教士1比1追平比數。

緊接著教士指定打擊佩羅塔（David Peralta）敲出右外野二壘安打幫助球隊再攻下2分超前比數，下一棒柯朗沃斯（Jake Cronenworth）擊出游擊內野安打攻占一、三壘，東岡凱爾（Kyle Higashioka）擊出高飛犧牲打打進1分，二出局後小塔提斯（Fernando Tatis Jr）轟出2分砲，教士隊單局攻下6分。

賽後羅伯斯談到2局下弗里曼的傳球打在馬查多身上，進而成為大量失分的開端，「你不能對這個判決提出挑戰，」他說，「關鍵是，從我的角度看，這是一個不可重播挑戰的判決。如果馬查多不躲開，可以創造自己的跑壘路線。這是一個聰明的跑壘。」

隨後羅伯斯補充對於小塔提斯的全壘打以及失誤的想法，「對小塔提斯的投球顯然是壞球，這局有幾個球本來應該能夠出局，但沒能做到，這增加了局勢的壓力，弗里曼的失誤和羅哈斯沒能處理好的滾地球，顯然讓跑者沒能出局，這不斷加劇了壓力，好在先發投手布勒（Walker Buehler）之後能保持冷靜並沒能再失分，表現相當出色。」

談到即將到來的第4戰，羅伯斯則強調，「26名選手必須隨時做好準備，以應對任何情況，明晚我們必須獲勝，並準備好迎接第5戰，赫南德茲（Teoscar Hernandez）的滿貫砲帶來了反擊，我們也成功阻止了更多失分，這很好。但是我再重申一遍，我們的守備必須更加穩定。」

關鍵字： MLB洛杉磯道奇聖地牙哥教士大谷翔平羅伯斯馬查多

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