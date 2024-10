頭快撞籃框！莫蘭特追魂鍋驚豔全場　1場扭到2次示意「不打了」

Ja Morant is unreal pic.twitter.com/SEGypIJAel — eric (@EricTweetsNBA) October 8, 2024

記者游郁香/綜合報導

灰熊一哥莫蘭特(Ja Morant)歷經亮槍風波與右肩關節唇撕裂重傷,新賽季總算能健康回歸,他今(8)日在對獨行俠的熱身賽先發上陣,再次展現驚人彈跳力,他高高躍起賞對手「追魂鍋」,頭幾乎要撞到籃框,並與224公分的周志豪(Zach Edey)聯手空中接力,但他此戰2度扭傷腳踝,讓球迷捏了把冷汗。

Ja Morant’s athleticism is crazy… pic.twitter.com/qH8YvQJUX9 — Landon Thomas (@sixfivelando) October 8, 2024

2019年榜眼莫蘭特身高190公分,彈跳力卻很驚人,他時常在比賽中大秀灌籃美技,打球極具觀賞性,在他的帶領下,灰熊曾在2021-22賽季竄升為西區強權之一,但他去年惹出2度亮槍風波,被禁賽25場回歸後又遭逢右肩關節唇撕裂,上季只打了9場就宣告報銷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

前一次出賽已是今年1月的莫蘭特,今日在對獨行俠的熱身賽先發上陣,他次節與224公分的華裔新隊友周志豪聯手空中接力,還賞給200公分的達拉斯前鋒馬歇爾(Naji Marshall)一記追魂鍋,他從對方背後高高躍起,頭幾乎要撞到籃框,連獨行俠記者湯瑪斯(Landon Thomas)都忍不住讚嘆,「他的運動能力太瘋狂了!」

Ja Morant headed back to the locker room after this apparent ankle injury.



Hope he is OK. ????



pic.twitter.com/dk17kXBaz4 — Hoop Central (@TheHoopCentral) October 8, 2024

不過莫蘭特這一戰2度扭到腳踝,第1次是在第2節防守2打1快攻時,回休息室檢查後再次上場,未料第3節一次切入灌籃後再次受傷。獨行俠記者安格施塔特(Nick Angstadt)報導,在第2度扭傷後,莫蘭特看向灰熊的訓練師,做出「我不打了」的手勢。

After 10 months on the sidelines, Ja Morant played his first pre-season game ???? pic.twitter.com/kRVwj8FCjU — Basketball Forever (@bballforever_) October 8, 2024

莫蘭特整場打了18分鐘,9投4中貢獻13分、4籃板和3助攻,灰熊終場以121比116擊敗3巨頭唐西奇(Luka Doncic)、厄文(Kyrie Irving)和湯普森(Klay Thompson)都缺陣的獨行俠。

▲灰熊一哥莫蘭特。(圖/路透,下同)

灰熊主帥詹金斯(Taylor Jenkins)賽後透露,莫蘭特的腳踝只是「一點小扭傷」,但會接受進一步的評估,目前看來問題不大。莫蘭特本人則回應,「我沒事,這只是季前賽熱身賽而已。」