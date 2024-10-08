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頭快撞籃框！莫蘭特追魂鍋驚豔全場　1場扭到2次示意「不打了」

記者游郁香／綜合報導

灰熊一哥莫蘭特(Ja Morant)歷經亮槍風波與右肩關節唇撕裂重傷，新賽季總算能健康回歸，他今(8)日在對獨行俠的熱身賽先發上陣，再次展現驚人彈跳力，他高高躍起賞對手「追魂鍋」，頭幾乎要撞到籃框，並與224公分的周志豪(Zach Edey)聯手空中接力，但他此戰2度扭傷腳踝，讓球迷捏了把冷汗。

2019年榜眼莫蘭特身高190公分，彈跳力卻很驚人，他時常在比賽中大秀灌籃美技，打球極具觀賞性，在他的帶領下，灰熊曾在2021-22賽季竄升為西區強權之一，但他去年惹出2度亮槍風波，被禁賽25場回歸後又遭逢右肩關節唇撕裂，上季只打了9場就宣告報銷。

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前一次出賽已是今年1月的莫蘭特，今日在對獨行俠的熱身賽先發上陣，他次節與224公分的華裔新隊友周志豪聯手空中接力，還賞給200公分的達拉斯前鋒馬歇爾(Naji Marshall)一記追魂鍋，他從對方背後高高躍起，頭幾乎要撞到籃框，連獨行俠記者湯瑪斯(Landon Thomas)都忍不住讚嘆，「他的運動能力太瘋狂了！」

不過莫蘭特這一戰2度扭到腳踝，第1次是在第2節防守2打1快攻時，回休息室檢查後再次上場，未料第3節一次切入灌籃後再次受傷。獨行俠記者安格施塔特(Nick Angstadt)報導，在第2度扭傷後，莫蘭特看向灰熊的訓練師，做出「我不打了」的手勢。

莫蘭特整場打了18分鐘，9投4中貢獻13分、4籃板和3助攻，灰熊終場以121比116擊敗3巨頭唐西奇(Luka Doncic)、厄文(Kyrie Irving)和湯普森(Klay Thompson)都缺陣的獨行俠。

▲▼灰熊一哥莫蘭特。（圖／路透）

▲灰熊一哥莫蘭特。（圖／路透，下同）

灰熊主帥詹金斯(Taylor Jenkins)賽後透露，莫蘭特的腳踝只是「一點小扭傷」，但會接受進一步的評估，目前看來問題不大。莫蘭特本人則回應，「我沒事，這只是季前賽熱身賽而已。」

▲▼灰熊一哥莫蘭特。（圖／路透）

關鍵字： NBA灰熊莫蘭特Ja Morant

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