12強賽中華隊名單出爐！林昱珉、古林睿煬雙王牌領軍

▲先發投手林昱珉。(圖/記者林敬旻攝)

記者王真魚/台北報導

2024年世界12強棒球賽中華隊今天下午揭曉28人正選名單。這次選訓過程不太順利,部分球員因傷或是狀況不理想而退賽。教練團今早再開一次選訓會議,決定最終28人名單。和去年經典賽相比,陣容大幅更新,名單公布,有許多新面孔。不過在名單公佈之前,有人在彩排時外流名單。

投手陣容方面,旅外好手響尾蛇林昱珉、費城人潘文輝助陣。海盜陳柏毓原本在名單中,但最後未被列入。其中林昱珉將與統一獅古林睿煬扛起王牌重責大任,預料將擔任前2戰先發。樂天桃猿黃子鵬也是輪值戰力之一。富邦悍將黃保羅原本也在教練團的觀察名單中,不過在稍早會議中遭割捨。

其餘投手包括悍將江國豪、桃猿王志煊、中信兄弟吳俊偉,以及台鋼雄鷹陳柏清;搭配擁有國際賽資歷的桃猿陳冠宇、悍將張奕以及味全陳冠偉、林凱威。值得一提的是,33歲的統一獅邱浩鈞,將是首次參加一級國際賽。

打線方面,桃猿2強打朱育賢、林立、中信兄弟岳東華將再度為國出征。味全龍李凱威、張政禹以及統一獅潘傑楷都有機會首次入選。張育成缺陣後,預料則由江坤宇扛起游擊主戰。

台鋼雄鷹曾子祐在觀察名單當中,雖沒入選,但有望以「候選」資格隨隊練習藉此磨練吸收經驗。

吉力吉撈.鞏冠有望成為新一代4棒,捕手除了他之外,包括悍將戴培峰以及旅美響尾蛇林家正。

林家正季中因鉤狀骨傷勢在8月下旬動刀,經紀公司日前回覆,他的傷勢已無大礙,目前正常訓練中,將會努力表現。據了解,教練團謹慎評估第3名捕手人選,考量到林家正對旅外投手幫助大,把他放正選名單。另外陳重羽可能也會以「候選」隨隊。

外野包括統一獅3人陳傑憲、邱智呈、林安可,以及陳晨威。其中邱智呈將是首次挑戰一級國際賽事。

記者會也公布完整教練團名單,沿用去年經典賽班底,由曾豪駒擔任總教練,首席兼捕手教練高志綱、打擊教練彭政閔、投手教練林岳平、牛棚教練王建民、內野守備教練陳江和、外野守備兼跑壘教練張建銘,體能教練劉品辰、重訓教練洪全億。

投手 14

統一獅古林睿煬

統一獅邱浩鈞

樂天桃猿黃子鵬

樂天桃猿王志煊

樂天桃猿莊昕諺

樂天桃猿陳冠宇

富邦悍將江國豪

富邦悍將張奕

中信兄弟吳俊偉

味全龍陳冠偉

味全龍林凱威

響尾蛇林昱珉

費城人潘文輝

台鋼雄鷹陳柏清

內野7

樂天桃猿朱育賢

樂天桃猿林立

味全龍李凱威

中信兄弟岳東華

統一獅潘傑楷

中信兄弟江坤宇

味全龍張政禹

外野4

統一獅陳傑憲

統一獅邱智呈

統一獅林安可

樂天桃猿陳晨威

捕手3

味全龍吉力吉撈.鞏冠

富邦悍將戴培峰

響尾蛇林家正

中華隊隊五場比賽皆在台北大巨蛋舉行,賽程如下:

11月13日 vs 韓國(18:30)

11月14日 vs 多明尼加(18:30)

11月16日 vs 日本(18:00)

11月17日 vs 澳洲(18:30)

11月18日 vs 古巴(18:30)

▲世界棒球12強記者會 。(圖/記者歐建智攝)