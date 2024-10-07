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12強賽中華隊名單出爐！林昱珉、古林睿煬雙王牌領軍

▲亞運中華隊先發投手林昱珉。（圖／記者林敬旻攝）

▲先發投手林昱珉。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／台北報導

2024年世界12強棒球賽中華隊今天下午揭曉28人正選名單。這次選訓過程不太順利，部分球員因傷或是狀況不理想而退賽。教練團今早再開一次選訓會議，決定最終28人名單。和去年經典賽相比，陣容大幅更新，名單公布，有許多新面孔。不過在名單公佈之前，有人在彩排時外流名單。

投手陣容方面，旅外好手響尾蛇林昱珉、費城人潘文輝助陣。海盜陳柏毓原本在名單中，但最後未被列入。其中林昱珉將與統一獅古林睿煬扛起王牌重責大任，預料將擔任前2戰先發。樂天桃猿黃子鵬也是輪值戰力之一。富邦悍將黃保羅原本也在教練團的觀察名單中，不過在稍早會議中遭割捨。

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其餘投手包括悍將江國豪、桃猿王志煊、中信兄弟吳俊偉，以及台鋼雄鷹陳柏清；搭配擁有國際賽資歷的桃猿陳冠宇、悍將張奕以及味全陳冠偉、林凱威。值得一提的是，33歲的統一獅邱浩鈞，將是首次參加一級國際賽。

打線方面，桃猿2強打朱育賢、林立、中信兄弟岳東華將再度為國出征。味全龍李凱威、張政禹以及統一獅潘傑楷都有機會首次入選。張育成缺陣後，預料則由江坤宇扛起游擊主戰。

台鋼雄鷹曾子祐在觀察名單當中，雖沒入選，但有望以「候選」資格隨隊練習藉此磨練吸收經驗。

吉力吉撈．鞏冠有望成為新一代4棒，捕手除了他之外，包括悍將戴培峰以及旅美響尾蛇林家正。

林家正季中因鉤狀骨傷勢在8月下旬動刀，經紀公司日前回覆，他的傷勢已無大礙，目前正常訓練中，將會努力表現。據了解，教練團謹慎評估第3名捕手人選，考量到林家正對旅外投手幫助大，把他放正選名單。另外陳重羽可能也會以「候選」隨隊。

外野包括統一獅3人陳傑憲、邱智呈、林安可，以及陳晨威。其中邱智呈將是首次挑戰一級國際賽事。

記者會也公布完整教練團名單，沿用去年經典賽班底，由曾豪駒擔任總教練，首席兼捕手教練高志綱、打擊教練彭政閔、投手教練林岳平、牛棚教練王建民、內野守備教練陳江和、外野守備兼跑壘教練張建銘，體能教練劉品辰、重訓教練洪全億。

▲世界12強棒球賽名單 。（圖／ETtoday製表、中華職棒提供）

投手 14
統一獅古林睿煬
統一獅邱浩鈞
樂天桃猿黃子鵬
樂天桃猿王志煊
樂天桃猿莊昕諺
樂天桃猿陳冠宇
富邦悍將江國豪
富邦悍將張奕
中信兄弟吳俊偉
味全龍陳冠偉
味全龍林凱威
響尾蛇林昱珉
費城人潘文輝
台鋼雄鷹陳柏清

▲世界12強棒球賽名單 。（圖／ETtoday製表、中華職棒提供）

內野7
樂天桃猿朱育賢
樂天桃猿林立
味全龍李凱威
中信兄弟岳東華
統一獅潘傑楷
中信兄弟江坤宇
味全龍張政禹

▲世界12強棒球賽名單 。（圖／ETtoday製表、中華職棒提供）

外野4
統一獅陳傑憲
統一獅邱智呈
統一獅林安可
樂天桃猿陳晨威

▲世界12強棒球賽名單 。（圖／ETtoday製表、中華職棒提供）

捕手3
味全龍吉力吉撈．鞏冠
富邦悍將戴培峰
響尾蛇林家正

中華隊隊五場比賽皆在台北大巨蛋舉行，賽程如下：

11月13日 vs 韓國（18:30）
11月14日 vs 多明尼加（18:30）
11月16日 vs 日本（18:00）
11月17日 vs 澳洲（18:30）
11月18日 vs 古巴（18:30）

▲▼世界棒球12強記者會 。（圖／記者歐建智攝）

▲世界棒球12強記者會 。（圖／記者歐建智攝）

關鍵字： 中華隊2024年世界12強棒球賽名單新面孔實力球員

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