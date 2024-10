2個月沒出賽！安洗瑩將讓出球后寶座　休假中陳雨菲重返世界第1

記者游郁香/綜合報導

世界球后安洗瑩自8月5日贏得巴黎奧運女單金牌後就沒再出賽,根據《Statminton》的統計,由於杭州亞運積分下周將被移除,安洗瑩會被重扣5580分,世界第1位置不保,由「休假中」的中國一姐陳雨菲取而代之,這是陳雨菲自2020年3月10日後,再次登上球后寶座。

▲安洗瑩(右)下周將讓出球后寶座,由休長假的陳雨菲(左)取而代之 。(圖/達志影像/美聯社)

安洗瑩去年8月1日成為南韓27年來首位世界球后,連62周佔據女單世界第1,今夏她摘下奧運金牌,攀上生涯新高峰,但在巴黎奧運過後,她出面控訴南韓羽協的種種惡行,包括她在國家隊長期遭霸凌,甚至要幫學長洗內褲,離開花都後,她已經長達2個月未出賽。

根據《Statminton》的統計,延後到去年舉行的杭州亞運積分下周將被移除,安洗瑩會被重扣5580分,積分減少到100337,確定讓出球后寶座,無緣成為史上第3位「全年」都佔據世界第1的女單選手,過去僅中國名將李雪芮(2013、2014年)與台灣一姐戴資穎(2017、2021年)曾達成此紀錄。

▲安洗瑩在巴黎奧運奪金後已2個月沒出賽。(圖/達志影像/newscom)

巴黎奧運後就暫別羽壇的中國一姐陳雨菲,將以101682分重新登上球后寶座,這是她自2020年3月10日後,首度回到世界第1。值得一提的是,陳雨菲今年8月已正式申請世界排名保護,據BWF的規定,排名保護最少3個月,最長可持續1年,受到保護的選手最快得等到申請保護後的3到12個月才能回歸。

