2個月沒出賽！安洗瑩將讓出球后寶座　休假中陳雨菲重返世界第1

???? BWF World Ranking

???? Women's Singles

???? 8 October 2024



(Asian Games 2022 points removed)



Chen Yu Fei ???????? returns to World #1 after Asian Games 2022 points were removed.



Katethong ???????? swipes position with Ongbamrungphan ????????.#Badminton pic.twitter.com/d16rtjFpgr — Statminton (@Statminton) October 6, 2024

記者游郁香／綜合報導

世界球后安洗瑩自8月5日贏得巴黎奧運女單金牌後就沒再出賽，根據《Statminton》的統計，由於杭州亞運積分下周將被移除，安洗瑩會被重扣5580分，世界第1位置不保，由「休假中」的中國一姐陳雨菲取而代之，這是陳雨菲自2020年3月10日後，再次登上球后寶座。

▲安洗瑩（右）下周將讓出球后寶座，由休長假的陳雨菲（左）取而代之 。（圖／達志影像／美聯社）

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安洗瑩去年8月1日成為南韓27年來首位世界球后，連62周佔據女單世界第1，今夏她摘下奧運金牌，攀上生涯新高峰，但在巴黎奧運過後，她出面控訴南韓羽協的種種惡行，包括她在國家隊長期遭霸凌，甚至要幫學長洗內褲，離開花都後，她已經長達2個月未出賽。

根據《Statminton》的統計，延後到去年舉行的杭州亞運積分下周將被移除，安洗瑩會被重扣5580分，積分減少到100337，確定讓出球后寶座，無緣成為史上第3位「全年」都佔據世界第1的女單選手，過去僅中國名將李雪芮(2013、2014年)與台灣一姐戴資穎(2017、2021年)曾達成此紀錄。

▲安洗瑩在巴黎奧運奪金後已2個月沒出賽。（圖／達志影像／newscom）

巴黎奧運後就暫別羽壇的中國一姐陳雨菲，將以101682分重新登上球后寶座，這是她自2020年3月10日後，首度回到世界第1。值得一提的是，陳雨菲今年8月已正式申請世界排名保護，據BWF的規定，排名保護最少3個月，最長可持續1年，受到保護的選手最快得等到申請保護後的3到12個月才能回歸。

For the first time since September 20, 2012, Chinese ???????? players will hold the World No. 1 ranking across all #badminton disciplines starting from 8 October 2024.



As of October 8, 2024, the top-ranked players are:



MS: Shi Yu Qi

WS: Chen Yu Fei

MD: Liang Wei Keng/Wang Chang

WD:… pic.twitter.com/JlrEcKbUVT — Statminton (@Statminton) October 6, 2024

下周中國選手將「稱霸」5個單項第1，男單石宇奇、女單陳雨菲、男雙梁偉鏗／王昶、女雙陳清晨／賈一凡、混雙鄭思維／黃雅瓊，全部佔據世界第1的位置，這是自2012年9月20日以來首次出現如此局面，當時的世界第1為，男單林丹、女單王儀涵、男雙蔡赟／傅海峰、女雙田卿／趙芸蕾、混雙徐晨／馬晉。

▲中國一姐陳雨菲暫別羽壇。（圖／達志影像／美聯社）