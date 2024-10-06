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享受客場噓聲　千賀滉大季後賽初登板「感覺像是另一個自己」

▲千賀滉大。（圖／翻攝自X／DanHe29nan29208）

▲千賀滉大。（圖／翻攝自X／DanHe29nan29208）

實習記者胡冠辰／綜合報導

國家聯盟分區系列賽首戰今天（6日）火熱開打，紐約大都會客場交手費城費城人的比賽中，由千賀滉大擔任先發打頭陣；儘管他剛從左小腿傷勢中閃電復出，並在首局遭舒瓦柏（Kyle Schwarber）夯出首打席全壘打，但他用31顆球投完2局，對8名打者投出3次三振僅失1分，球隊最終也以6比2逆轉收下勝利。

0比1落後的大都會在8局上半打線成功復甦，從阿瓦瑞茲（Francisco Alvarez）敲安開啟得分序幕，他們在這一局共9名打者上陣，合計擊出5支安打並灌進5分；其中文托斯（Mark Vientos）擊出追平安打，隨後尼莫（Brandon Nimmo）對斯特拉姆（Matt Strahm）擊出超前安，為球隊取得領先。

投手方面，大都會推出千賀滉大掛帥先發，這僅是他今年第2場先發，雖然一開始就被舒瓦柏轟出全壘打，但他隨後回穩，合計2局僅失1分；彼得森（David Peterson）接手後援3局，僅被敲1支安打，無失分。賈瑞特（Reed Garrett）也投了2局，封鎖費城人打線，沒有失分拿下勝投，終場大都會就以6比2收下比賽，贏得客場逆轉勝。

比賽結束後，千賀滉大接受媒體訪問，首先被問到「復出首戰後的感想？」千賀說，「我感覺終於成為球隊的一員了，現在投完球後，最強烈的感受是幸好沒有輸球。」

「被打出首局首打席全壘打後，當時的想法是？」，千賀回應，「我重新回顧腦中的所有數據並冷靜下來，雖然被打的很慘烈，但那也讓我迅速冷靜下來，感覺還不錯。」

「經歷了今年因傷無法出賽的情況，對這次登板的滿意度如何？」千賀表示，「我只投了兩局，無法說對自己的表現滿意，但球隊能贏，這才是最讓我滿足的。」

「其他選手提到比賽末段感覺球隊有機會贏，你怎麼看？」千賀則說，「尤其是今年後半段，我們感受到球隊的強大，當某人狀況不好時，總有其他人挺身而出；今天我也覺得我們有機會贏，整個過程讓我非常緊張，但我應該是最感受到被救贖的人。」

「登板前被大量費城人球迷噓聲相待，當時感覺如何？」千賀表示，「對此我沒有什麼特別感覺，噓聲是預料之中的，只是聲援太大聲，甚至聽不到球路指示，這是有些麻煩的地方，但我反而很享受那樣的氛圍。」

「日本的大場面比賽和這裡的氣氛有何不同？」，千賀答道，「沒有太大的區別。我知道自己該如何壓制對手，唯一的差別可能就是使用投球通訊系統（PitchCom）的問題。」

最後被問到系列賽中是否還會有登板機會時，千賀滉大則自信說，「如果被要求投，我一定會做好準備。」

關鍵字： MLB紐約大都會費城費城人千賀滉大

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