享受客場噓聲　千賀滉大季後賽初登板「感覺像是另一個自己」

▲千賀滉大。(圖/翻攝自X/DanHe29nan29208)



實習記者胡冠辰/綜合報導

國家聯盟分區系列賽首戰今天(6日)火熱開打,紐約大都會客場交手費城費城人的比賽中,由千賀滉大擔任先發打頭陣;儘管他剛從左小腿傷勢中閃電復出,並在首局遭舒瓦柏(Kyle Schwarber)夯出首打席全壘打,但他用31顆球投完2局,對8名打者投出3次三振僅失1分,球隊最終也以6比2逆轉收下勝利。

Kodai Senga Is a Surprise Starter for Mets, One Runs and Strikes Out 3 in 2 Innings; Mets Beat Phillies 6-2 in Game 1 of NLDS https://t.co/Oq4QfXfjuy

0比1落後的大都會在8局上半打線成功復甦,從阿瓦瑞茲(Francisco Alvarez)敲安開啟得分序幕,他們在這一局共9名打者上陣,合計擊出5支安打並灌進5分;其中文托斯(Mark Vientos)擊出追平安打,隨後尼莫(Brandon Nimmo)對斯特拉姆(Matt Strahm)擊出超前安,為球隊取得領先。

投手方面,大都會推出千賀滉大掛帥先發,這僅是他今年第2場先發,雖然一開始就被舒瓦柏轟出全壘打,但他隨後回穩,合計2局僅失1分;彼得森(David Peterson)接手後援3局,僅被敲1支安打,無失分。賈瑞特(Reed Garrett)也投了2局,封鎖費城人打線,沒有失分拿下勝投,終場大都會就以6比2收下比賽,贏得客場逆轉勝。

比賽結束後,千賀滉大接受媒體訪問,首先被問到「復出首戰後的感想?」千賀說,「我感覺終於成為球隊的一員了,現在投完球後,最強烈的感受是幸好沒有輸球。」

「被打出首局首打席全壘打後,當時的想法是?」,千賀回應,「我重新回顧腦中的所有數據並冷靜下來,雖然被打的很慘烈,但那也讓我迅速冷靜下來,感覺還不錯。」

「經歷了今年因傷無法出賽的情況,對這次登板的滿意度如何?」千賀表示,「我只投了兩局,無法說對自己的表現滿意,但球隊能贏,這才是最讓我滿足的。」

「其他選手提到比賽末段感覺球隊有機會贏,你怎麼看?」千賀則說,「尤其是今年後半段,我們感受到球隊的強大,當某人狀況不好時,總有其他人挺身而出;今天我也覺得我們有機會贏,整個過程讓我非常緊張,但我應該是最感受到被救贖的人。」

Kodai Senga was asked if he could pitch again in this series:



"If they call on me, I just prepare to pitch that day." pic.twitter.com/KcfuGWzKhs