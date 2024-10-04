為季後賽準備！大谷翔平打擊練習　道奇也擺出防守佈陣

Shohei Ohtani faces Tony Gonsolin pic.twitter.com/BWLpesAulM — Dodger Blue (@DodgerBlue1958) October 4, 2024

記者歐建智／綜合報導

道奇隊將於6日（台北時間）在分區系列賽出戰教士隊，大谷翔平大聯盟生涯首場季後賽，美媒在社群平台公開賽前大谷翔平實戰練習的影片，道奇隊在大谷翔平打擊時，內野竟然擺出佈陣，為教士隊可能的佈陣擬定對策。

▲大谷翔平。（圖／路透）

[廣告]請繼續往下閱讀...

美國專業媒體「Dodger Blue」官方X（前身為推特）公開一段影片，影片是大谷翔平正在投手實戰打擊練習，道奇隊三壘手站在游擊手的深遠位置，游擊手移到二壘壘包後方，二壘手站在較深的位置。

這是例行賽中對手球隊對大谷採取的「大谷防守佈陣」，教士隊很可能會採取這樣的防守佈陣。而在這次打擊練習中，大谷打出二壘滾地球出局。

此外，影片中的投手是岡索林（Tony Gonsolin），他在2022年單季拿下16勝，去年2023年9月進行右手Tommy John韌帶置換手術並離隊療養，今年在小聯盟復健登板中表現出色。