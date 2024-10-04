宣布退休1年！　執教1950勝法蘭科納將接任紅人總教練

▲克里夫蘭總教練法蘭科納。（圖／達志影像／美聯社）

記者歐建智／綜合報導

辛辛那提紅人隊在球季還未結束就解約總教練貝爾（David Bell），今天傳出將聘請法蘭科納（Terry Francona）擔任他們的下一任總教練。但球隊尚未確認這一消息。

紅人隊今年球季77勝85敗連續第四年無緣季後賽，在9月23日就宣布解約總教練貝爾，由首席教練貝納維德斯（Freddie Benavides）接掌臨時總教練直到比賽結束。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貝爾在2019年開始擔任紅人隊總教練，2020年疫情縮水賽季中帶領球隊進入季後賽，但在首輪被勇士隊橫掃結束球季。

去年紅人再與貝爾再簽下了3年延長合約，今年無緣季後賽遭解雇，貝爾執教的6個賽季中，紅人隊的戰績為409勝456敗。

根據大聯盟官網記者費恩斯坦（Mark Feinsand）報導，紅人隊將聘請法蘭科納擔任總教練。

65歲的法蘭科納在2023賽季結束後辭去了守護者隊總教練一職，現在重返教練席。他在23年的職業生涯中曾執教過3支球隊，戰績為1950勝1672敗。

法蘭科納分別在1997到2000年執教費城費城人隊、2004年到2011年擔任波士頓紅襪隊總教練，在2004年及2007年率隊奪下世界大賽冠軍。2013年到2023年是克里夫蘭守護者隊總教練。