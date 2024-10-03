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布萊格曼將成自由球員　奧圖維向太空人真情喊話：讓他留下來

▲布萊格曼（Alex Bregman）。（圖／路透）

▲布萊格曼（Alex Bregman）。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

隨著今天（3日）休士頓太空人遭底特律老虎直落二淘汰出局，陣中當家三壘手布萊格曼（Alex Bregman）也即將成為自由球員進入自由市場，對此太空人一哥奧圖維（Jose Altuve）流露滿滿不捨之情，並向球隊喊話，希望能留下布萊格曼。

九年來，布萊格曼一直是太空人的中流砥柱，可以說是近年來他們球隊勝利文化中不可或缺的一部分，其中包括幫助球隊在2017年和2022年贏得世界大賽冠軍。

然而隨著時間推移，在今天太空人2比5不敵老虎遭淘汰出局後，太空人中斷連續7年晉級美聯冠軍賽的紀錄；當家球星二壘手奧圖維表示，希望這場比賽不會是布萊格曼最後一次穿上太空人隊球衣的比賽。

「沒有他，我們不會是一支完整球隊，」奧圖維說道，「在我心裡，這絕對不會是最後一場。」

回顧今年賽季，太空人克服7勝19敗的糟糕開局，一步一步最終成功以美西龍頭之姿進入季後賽，成為擴張時代以來第一支做到這一點的球隊，無奈他們連續七次晉級美聯冠軍賽的紀錄在這兩場外卡戰中戛然而止；談到自己即將成為自由球員，布萊格曼表示，「我還沒來得及處理這件事。我原本打算明天還會在這裡。」

賽後，布萊格曼在X（前身Twitter）上簡短的發文稱，「謝謝你，休士頓，」

翻開相近例子，巨人三壘手查普曼（Matt Chapman）近期與舊金山巨人簽下6年1.51億美元的續約合約，已被外界視為布萊格曼新合約的底線，查普曼與布萊格曼同樣由超級經紀人波拉斯（Scott Boras）代理。

而波拉斯作風就是「鼓勵」他的客戶在自由市場上實現最大化價值，這可能會讓太空人高層面臨左右為難；在董事長克萊恩（Jim Crane）的領導下，太空人近年來大多避免高價買下自由球員，並讓陣中關鍵球員離隊，最著名的例子是明星游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）與「春天哥」史普林格（George Springer）。

奧圖維也是波拉斯旗下的客戶，但他是個例外，奧圖維於2月跟太空人簽下5年1.25億美元的續約合約；奧圖維希望布萊格曼能成為另一個例外。

「他為這個球隊付出了很多，現在是我們作為一支球隊、一個組織回報他的時候，讓他留在這裡，」當被問到是否會親自與董事長克萊恩討論此事時，奧圖維表示，「當然會。」

布萊格曼自己也表示希望可以回歸，「我們會看看將發生什麼事，我會讓波拉斯以及球隊處理這些事情，很明顯，我是自由球員，而且我從來沒有體驗過這件事情，」奧圖維則再次強調，「我有信心他會留在這裡，他是領袖。他或許會是太空人隊史最好的球員。」

關鍵字： MLB休士頓太空人底特律老虎奧圖維布萊格曼

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