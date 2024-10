主場響起Beat LA！　教士NLDS將再度會師道奇　達比修有望與山本對決

▲達比修有。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

聖地牙哥教士今天(3日)在國聯外卡系列賽G2交手亞特蘭大勇士,教士靠著第2局灌進5分,終場就以5比4險勝勇士,2連勝挺進國聯分區系列賽,對手將是死敵洛杉磯道奇隊;而日籍強投達比修有有望在第2戰與山本由伸對決,對此達比修有賽後表示,「我們現在氣勢正旺,一定要打倒他們。」

"BEAT LA" chants broke out at Petco Park



(via @973TheFanSD)pic.twitter.com/N5c8MUMPfm