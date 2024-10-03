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主場響起Beat LA！　教士NLDS將再度會師道奇　達比修有望與山本對決

▲達比修有。（圖／路透）

▲達比修有。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

聖地牙哥教士今天（3日）在國聯外卡系列賽G2交手亞特蘭大勇士，教士靠著第2局灌進5分，終場就以5比4險勝勇士，2連勝挺進國聯分區系列賽，對手將是死敵洛杉磯道奇隊；而日籍強投達比修有有望在第2戰與山本由伸對決，對此達比修有賽後表示，「我們現在氣勢正旺，一定要打倒他們。」

教士今天晉級後，隊史相隔2年後再次挺進國聯分區系列賽，這是5年內第3次成功從外卡系列賽脫穎而出，也是連續3次在國聯分區系列賽對上同區死敵道奇，前兩次分別在2020年和2022年。

道奇2020年當時以3比0橫掃教士，隨後擊敗勇士和光芒，最終勇奪世界大賽冠軍；時間一轉眼來到2022年，教士以3比1戰勝道奇晉級國聯冠軍賽，可惜最終1比4不敵費城費城人，無緣挺進世界大賽。

比賽結束後，達比修有在香檳慶祝期間接受了採訪，他面帶笑容的表示自己非常開心，儘管達比修有生涯已經多次在大聯盟經歷香檳慶祝，但這次他感到特別開心並說道，「非常有趣，平時我都站在角落，但今天參與其中。」

這場比賽他以牛棚待命身份出場，「因為不知道何時會被派上場，我一直保持專注，一邊看著牛棚選手的準備，一邊觀看比賽，」達比修有補充。

被問到即將到來的分區系列賽，達比修有有望在第2戰先發，對手道奇則由山本由伸擔任先發，對此達比修有談到接下來的比賽時表示，「不僅僅是我個人，作為聖地牙哥球隊，擊敗洛杉磯是一件非常重要的事，我們現在氣勢正旺，我們會全力以赴，力爭打倒他們。」

關鍵字： MLB洛杉磯道奇聖地牙哥教士山本由伸達比修有

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