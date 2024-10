太空人遭橫掃結束季後賽征途　韋蘭德：我還沒準備好離開

▲韋蘭德(Justin Verlander)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

隨著今天(3日)休士頓太空人遭底特律老虎直落二淘汰出局,沒有被球隊帶進外卡戰名單的3屆塞揚名投韋蘭德(Justin Verlander)今年球季正式告終;現年41的韋蘭德賽後受訪時表示自己還沒有退休打算,並認為自己明年可以給球隊更多幫助。

台灣時間9月29日,韋蘭德在例行賽最終戰對陣守護者的比賽中,主投6局被敲出7支安打,送出5次三振責失3分,繳出優質先發,率領球隊最終以4比3收下勝利,生涯第262勝也手到擒來;不過今年韋蘭德頻繁受到傷勢影響,僅投17場先發,太空人也沒有把他放進外卡戰名單,如今太空人遭到淘汰,也正式代表韋蘭德生涯第19個賽季宣告結束。

本季因傷所苦的韋蘭德也提到傷勢給自己帶來的影響,「頸部的傷勢有些奇怪,我盡力去上場,試圖幫助球隊在十月有所作為,」韋蘭德說,「但顯然,我的狀態不夠好,無法成為這個系列賽的一部分。」

隨後韋蘭德話鋒一轉,表示自己在投球上仍還有很多東西能夠貢獻,「我確實感覺我還想繼續投球和競爭,我還沒準備好離開。」

Justin Verlander was asked by @kristieAP about his mindset for his future in baseball.



“I definitely feel like I want to pitch and compete, and I’m not ready to step away yet.”#Relentless | @espn975 pic.twitter.com/u48xFZk2MS