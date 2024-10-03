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太空人遭橫掃結束季後賽征途　韋蘭德：我還沒準備好離開

▲韋蘭德（Justin Verlander）。（圖／路透）

▲韋蘭德（Justin Verlander）。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

隨著今天（3日）休士頓太空人遭底特律老虎直落二淘汰出局，沒有被球隊帶進外卡戰名單的3屆塞揚名投韋蘭德（Justin Verlander）今年球季正式告終；現年41的韋蘭德賽後受訪時表示自己還沒有退休打算，並認為自己明年可以給球隊更多幫助。

台灣時間9月29日，韋蘭德在例行賽最終戰對陣守護者的比賽中，主投6局被敲出7支安打，送出5次三振責失3分，繳出優質先發，率領球隊最終以4比3收下勝利，生涯第262勝也手到擒來；不過今年韋蘭德頻繁受到傷勢影響，僅投17場先發，太空人也沒有把他放進外卡戰名單，如今太空人遭到淘汰，也正式代表韋蘭德生涯第19個賽季宣告結束。

本季因傷所苦的韋蘭德也提到傷勢給自己帶來的影響，「頸部的傷勢有些奇怪，我盡力去上場，試圖幫助球隊在十月有所作為，」韋蘭德說，「但顯然，我的狀態不夠好，無法成為這個系列賽的一部分。」

隨後韋蘭德話鋒一轉，表示自己在投球上仍還有很多東西能夠貢獻，「我確實感覺我還想繼續投球和競爭，我還沒準備好離開。」

最後韋蘭德回顧了他在太空人隊的時光，其中包括幫助球隊在2017年和2022年贏得世界大賽冠軍；這是他生涯第二次效力太空人，去年7月韋蘭德被紐約大都會交易回歸，「有很多時刻讓我印象深刻，裡面也有一些很棒的瞬間，但更重要的是，這裡的氛圍讓我印象深刻。不論是在更衣室內還是在外面。」

關鍵字： MLB休士頓太空人底特律老虎韋蘭德

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