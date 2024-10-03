小惠特連兩場致勝打點　皇家橫掃金鶯闖進美聯分區系列賽

Bobby Witt Jr. with an RBI infield single to second base to put the Royals in front 2-1 in the T6th!#mlbunitedroyals #mlbunitedpostseason24 #Postseason #WelcomeToTheCity pic.twitter.com/axw3sWJY0C — MLB United (@MLBUnited_) October 2, 2024

記者王真魚／綜合報導

堪薩斯城皇家周三（美國時間）以2比1擊敗橫掃巴爾的摩金鶯隊，游擊新星小惠特（Bobby Witt Jr.）關鍵時刻建功，助隊以2-0橫掃金鶯，成功晉級美聯分區系列賽。

小惠特在第6局兩出局時打出一記內野安打，為球隊帶來致勝分數。他以驚人的4.14秒速度衝刺90英尺（約27.4公尺），成功上壘，三壘跑者伊斯貝爾（Kyle Isbel）趁勢回本壘得分。

值得一提的是，這是惠特連續2場比賽貢獻勝利打點。自1920年RBI（打點）成為官方統計數據以來，他成為第2位在球隊季後賽首兩戰均貢獻勝利打點的24歲以下球員，此前只有福克斯（Jimmie Foxx ）在1929年達成這一壯舉。

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皇家隊新任主教練奎特拉羅（Matt Quatraro）展現精湛的調度能力。在第5局，他讓先發投手盧戈（Seth Lugo）在滿壘情況下再拿一個出局數，隨後開始由牛棚投手接力。澤帕（Angel Zerpa）化解危機之後，施萊伯（John Schreiber）、隆恩（Sam Long）、布比奇（Kris Bubic）以及爾塞格（Lucas Erceg）接力完成比賽。爾塞格拿下他在本系列賽的第2次救援成功。

二壘手馬西（Michael Massey）表示，球隊管理層引進擁有季後賽經驗的老將，如范姆（Tommy Pham）、古力歐（Yuli Gurriel）、瓦卡（Michael Wacha）和史密斯（Will Smith），對球隊成功起了關鍵作用。這些經驗豐富的球員幫助年輕隊員保持平常心，面對高張力的季後賽。

金鶯隊連續2年在季後賽首輪系列賽中被橫掃出局。本次系列賽中，他們得分圈機會13次打擊僅有1次安打，兩場比賽合計32次打擊只有5次安打。金鶯隊現在面臨諸多問題，包括主教練海德（Brandon Hyde）的去留，以及可能失去即將成為自由球員的先發投手巴恩斯(Corbin Burnes)。

皇家隊將在美聯分區系列賽中對陣美聯東區冠軍紐約洋基隊。首場比賽將於周六（台灣時間週日）在布朗克斯舉行。皇家隊將面對洋基王牌投手科爾（Gerrit Cole）。除了拉根斯（Cole Ragans）和盧戈外，皇家隊其他先發投手都有足夠的休息時間可以出戰。

儘管皇家隊在賽季最後一個月經歷兩次7連敗，但他們成功突破逆境，闖入季後賽。這支年輕的球隊將繼續挑戰強敵，爭取更多的勝利。

▲皇家游擊新星小惠特（Bobby Witt Jr.）。（圖／達志影像／美聯社）