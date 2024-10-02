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灰熊「天龍地虎」身高差52公分　河村勇輝、周志豪重現NBA經典照

▲▼灰熊河村勇輝與周志豪重現NBA「天龍地虎」經典照。（圖／翻攝自X／Ballislife.com）

▲灰熊河村勇輝與周志豪重現NBA「天龍地虎」經典照。（圖／翻攝自X／Ballislife.com）

記者游郁香／綜合報導

日本第一控河村勇輝今夏與灰熊簽下「Exhibit 10」合約，挑戰籃球最高殿堂，身高172公分的他在媒體日留下一張特別的照片，他與曼菲斯今年第9順位華裔新秀、224公分的周志豪(Zach Edey)合照，重現37年前231公分波爾(Manute Bol)和160公分波古斯(Muggsy Bogues)的「超萌身高差」經典照。

現年23歲的河村勇輝過去3季效力於日本B聯賽的橫濱海盜隊，在日本職籃擁有超高人氣，上季場均能砍20.9分、3籃板、8.1助攻、1抄截，是日本男籃能取得巴黎奧運門票的關鍵人物。儘管身高只有172公分，他仍赴美挑戰NBA，與灰熊簽下「Exhibit 10」合約。

▲日本男籃河村勇輝、馬場雄大。（圖／CFP）

▲日本第一控河村勇輝。（圖／CFP）

河村勇輝必須在訓練營證明自己的價值，才有機會得到正式合約，他很快贏得灰熊一哥莫蘭特(Ja Morant)的肯定，莫蘭特今(2)日受訪時表示，「他是我的好兄弟，整場都在防守我。」

河村勇輝還與灰熊今年第9順位華裔新秀周志豪留下一張特別的合照，身高差距達52公分的兩人站在一起，中間夾著3顆籃球，重現231公分波爾與160公分波古斯1987年所拍的「超萌身高差」經典照。

59歲的波古斯在X上分享河村勇輝與周志豪的合照，笑說「看起來很熟悉」，並強調「決心勝過身高」，「這些年輕人表現得很棒，但元老永遠不會被超越。向傳奇人物波爾致敬，願他安息。」波爾在2010年因腎臟疾病過世，47歲就離開人世。

▲普渡大學超級中鋒周志豪投入NBA選秀。（圖／達志影像／美聯社）

▲周志豪。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA灰熊河村勇輝周志豪Zach Edey

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