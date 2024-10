灰熊「天龍地虎」身高差52公分　河村勇輝、周志豪重現NBA經典照

▲灰熊河村勇輝與周志豪重現NBA「天龍地虎」經典照。(圖/翻攝自X/Ballislife.com)

記者游郁香/綜合報導

日本第一控河村勇輝今夏與灰熊簽下「Exhibit 10」合約,挑戰籃球最高殿堂,身高172公分的他在媒體日留下一張特別的照片,他與曼菲斯今年第9順位華裔新秀、224公分的周志豪(Zach Edey)合照,重現37年前231公分波爾(Manute Bol)和160公分波古斯(Muggsy Bogues)的「超萌身高差」經典照。

Follow our continuing @grindcitymedia Day1 coverage of @memgrizz Training Camp, presented by @OrthoSouth_.



Coming soon, our sitdown with Marcus Smart on setting new tone in Memphis.@PetePranica joins to preview Day 2.



Plus, Japanese rookie Yuki Kawamura is a top attraction: pic.twitter.com/Kz5THQ5K14