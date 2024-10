單局灌5分奠定外卡首戰勝基　大都會文托斯：我們精力充沛

▲文托斯(Mark Vientos)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

今天(2日)凌晨國聯外卡系列賽G1由紐約大都會客場交手密爾瓦基釀酒人,大都會靠著5局上半打線發力,單局灌進5分奠定勝基,終場就以8比4逆轉擊敗釀酒人拿下聽牌勝;比賽結束後致勝功臣之一的文托斯(Mark Vientos)表示,團隊在打季後賽時很難感到疲倦為獲勝關鍵,並直言「我們對此精力充沛」。

Whole team effort pic.twitter.com/CfnEIVL1nT

面對今年國聯中區冠軍的釀酒人隊,大都會先發塞維里諾(Luis Severino)開賽就遇到亂流,先是被康崔拉斯(William Contreras)敲出安打丟掉1分,隨後在滿壘的時候對上霍金斯(Rhys Hoskins)又投出觸身球丟掉第2分,首局結束釀酒人2比0領先。

2局上半大都會打線馬上幫塞維里諾解套,文托斯(Mark Vientos)、阿隆索(Pete Alonso)上壘,隨後溫克(Jesse Winker)揮出2分打點的三壘安打,助隊先追平比數,緊接著下一棒馬堤(Starling Marte)敲出高飛犧牲打,大都會單局攻下3分將比分反超至3比2。

That's good baseball right there @Starlingmart | #LGM pic.twitter.com/CpwxnATzSk