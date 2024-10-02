單局灌5分奠定外卡首戰勝基　大都會文托斯：我們精力充沛

▲文托斯（Mark Vientos）。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

今天（2日）凌晨國聯外卡系列賽G1由紐約大都會客場交手密爾瓦基釀酒人，大都會靠著5局上半打線發力，單局灌進5分奠定勝基，終場就以8比4逆轉擊敗釀酒人拿下聽牌勝；比賽結束後致勝功臣之一的文托斯（Mark Vientos）表示，團隊在打季後賽時很難感到疲倦為獲勝關鍵，並直言「我們對此精力充沛」。

面對今年國聯中區冠軍的釀酒人隊，大都會先發塞維里諾（Luis Severino）開賽就遇到亂流，先是被康崔拉斯（William Contreras）敲出安打丟掉1分，隨後在滿壘的時候對上霍金斯（Rhys Hoskins）又投出觸身球丟掉第2分，首局結束釀酒人2比0領先。

2局上半大都會打線馬上幫塞維里諾解套，文托斯（Mark Vientos）、阿隆索（Pete Alonso）上壘，隨後溫克（Jesse Winker）揮出2分打點的三壘安打，助隊先追平比數，緊接著下一棒馬堤（Starling Marte）敲出高飛犧牲打，大都會單局攻下3分將比分反超至3比2。

釀酒人隊4局下半擊出3支安打攻下2分，再度要回領先優勢；大都會則是在5局上半大舉進攻，伊格列夏斯（Jose Iglesias）先擊出追平安，隨後文托斯在滿壘的狀況下敲出2分打點安打，後面的馬丁尼茲（J.D. Martinez）再補上2分打點安打，大都會攻下5分大局，成為勝負關鍵，最終大都會就以8比4逆轉擊敗釀酒人拿下聽牌勝。

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在亞特蘭大雙重賽拿下1勝1敗後，大都會在勇士主場進行了短暫的慶祝活動，緊接著趕往密爾瓦基打外卡戰，本該疲憊的大都會卻在今天收下一場難能可貴的逆轉勝，讓主帥門多薩（Carlos Mendoza）對子弟兵相當驕傲。

「這是一場季後賽，每個人都很累，但是一旦你踏上球場，你就必須全力以赴，」門多薩表示，「當我們登上飛機時，我就知道我們處於一個好位置，我們慶祝了，我們走出亞特蘭大球場，你立刻就能看出我們的心態是第二天、下一場比賽。」

「我們打季後賽棒球時總是很難感到疲倦，」文托斯接著補充，「我們精力充沛，我知道我們所有人都這麼做了，我們都很興奮，我們完成了工作。」

先發方面，塞維里諾（Luis Severino）先發6局，用了105球，68個好球，被擊出8支安打，有3次三振，2次四壞球，1次觸身球，失4分，3分自責分，塞維里諾的好投也是球隊贏球功臣；「牛棚對此表示讚賞，」塞維里諾說，「回到休息室時，他們真的很高興我投了六局，回到投手丘並努力完成那場比賽。」