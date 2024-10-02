豆總上任？雙冠控衛朗多現身公鹿訓練營　當「客座教練」引熱議

▲朗多現身公鹿訓練營，擔任客座教練。（圖／翻攝自X／Milwaukee Bucks）

記者游郁香／綜合報導

今年4月宣布退休的雙冠控衛朗多(Rajon Rondo)，今夏曾傳出可能成為湖人新帥瑞迪克(JJ Reddick)教練團的一員，最終並未成真，不過擁有超高籃球智商的他今(2)日現身公鹿訓練營，根據公鹿官方X的消息，他是訓練營的「客座教練」，有球迷看了興奮喊話，「把他留在教練團！」

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▲朗多2020年幫助湖人奪冠。（圖／達志影像／美聯社）

身高僅185公分的朗多，除了無與倫比的傳球能力，防守也相當出色，3度贏得助攻王、4度進入年度最佳防守陣容，還是2010年的抄截王，生涯4度入選全明星賽，他在2008年、2020年分別幫助塞爾提克與湖人奪冠，是天王詹姆斯(LeBron James)認證的最強隊友之一。

朗多目前在母校肯塔基大學教練團擔任「學生助教」，《洛杉磯時報》記者沃克(Dan Woike)今年6月曾報導，湖人正考慮找朗多回鍋當助教，最終並未成真。不過正在加州舉行訓練營的公鹿，今日發布了一張照片，赫見朗多身穿公鹿上衣與球褲，看起來正在指導球員，一旁還站著明星後衛里拉德(Damian Lillard)。

根據公鹿官方X的消息，朗多是球隊訓練營的「客座教練」，球迷看了相當興奮，不少人「敲碗」希望公鹿能留下他，「把他留在教練團隊中，管理階層，打個電話吧。」「他是有史以來最聰明的球員之一，希望他能永久留下來！」還有一些湖人迷亂入，「他應該被聘為大學球隊或湖人的總教練，他對籃球的理解力真的非常出色。」「他應該來湖人！」

詹姆斯之前曾大讚朗多是自己見過籃球智商最高的球員之一，好奇為何對方還沒在「高水準」的比賽中執教，當時朗多曾打趣回應，等詹皇退休後買下球隊，他就去執教。

▲塞爾提克時期的朗多。（圖／達志影像／美聯社）