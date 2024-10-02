大聯盟平均比賽時間創40年來最短　3617次盜壘刷新108年新高

▲ 大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

今年是大聯盟實施投球計時器的第二年，每場比賽的平均時間為2小時36分鐘，這是自1984年以來最短。總盜壘數因壘包加大新制上路，達到3,617次，為1916年以來最多紀錄。

投球計時器本季有所改變，有跑者的情況下，從上季的20秒縮短到18秒，無跑者則維持在15秒。實施結果出爐，平均比賽時間比上季縮短了4分鐘，比2022年縮短28分鐘，是自1984年的2小時35分鐘以來，最短的比賽時間紀錄。

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大聯盟過去平均比賽時間在2016年首次超過3小時，在2021年達到3小時10分鐘的最高點。引進PitchCom裝置後，將時間降至2022年的3小時4分鐘。

儘管遭到球員工會反對，大聯盟仍在2023年實施投球計時器，近兩年達到不錯效果。今年4月和6月為2小時36分鐘，5月為2小時34分鐘，7月、8月和9月為2小時37分鐘。相較之下，2023年的時間是逐漸變長的趨勢，4月為2小時37分鐘，5月為2小時38分鐘，6月為2小時39分鐘，7月和8月為2小時41分鐘，9月為2小時44分鐘。

而總盜壘數達到3,617次，比上季增加了114次。這是自1916年以來的最高紀錄，也是自1900年以來的第三高紀錄。紅人隊克魯茲（Elly De La Cruz）以67次盜壘領先群雄，大谷翔平則以54轟、59盜締造史無前例紀錄。