江坤宇拚完全打擊、許基宏盜壘失敗斷良機　曾頌恩：有戰術

▲江坤宇 。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／綜合報導

中信兄弟今晚主場8比4擊敗台鋼雄鷹，年度第一魔術數字減為M1。江坤宇繳出3安打，僅差全壘打達「完全打擊」，獲選單場MVP。其中8局下原本還有機會再次上場，可惜隊友接連3人出局，其中許基宏是盜壘失敗。不過隊友曾頌恩賽後透露，當時是有戰術。

江坤宇2局擊出高飛犧牲打，接下來連3打席敲安，依序擊出一壘安打、三壘安打、二壘安打，貢獻3分打點。

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其中8局下半，江坤宇為該半局第4名打者，只要前面的隊友上壘，就有機會挑戰「完全打擊」。首位打者許基宏成功保送上壘，帶來一線希望。然而，下一棒王政順擊出高飛球出局，局勢頓時變得緊張。

緊接著上場的曾頌恩，面對1好1壞時，許基宏發動盜壘失敗，瞬間形成兩人出局。曾頌恩最終擊出界外飛球，遭到接殺出局。江坤宇眼睜睜看著挑戰完全打擊的機會從指縫中溜走，無緣寫下個人里程碑。

曾頌恩賽後在兄弟「凱旋象前」節目中表示，其實當下教練有下打帶跑戰術，「但剛好那個打席，投手投出比較挖地瓜的球。」他當時也抱持擊出滾地球推進的想法，「如果滾地球護送跑者到二壘，就不會有我的招牌了嘛，阿坤就有機會再打一次，剛好那麽不巧。」

他也指出，希望大家不要怪許基宏盜壘失敗，「這是教練戰術下達，阿坤還很年輕，機會還很多。」雖然很可惜，不過「完全打擊」本來就是可遇不可求，需要一點運氣。

▲許基宏。（圖／中信兄弟提供）