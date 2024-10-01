運動雲

>

遭有心人士利用！兄弟球團暫停球員、教練團私下與粉絲合影

▲▼ 中信兄弟球團公告 。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟球團公告 。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／綜合報導

中信兄弟稍早發出公告，發生多起教練團與選手們在私人外出行程中，與球迷朋友合照後，造成不必要的討論與有心人士的操作，也嚴重造成球員及球團的負面形象。球團近期將暫停教練團與球員們，在私人行程與球迷朋友進行合照，造成不便

中信兄弟總教練平野惠日前即因一張與球迷的合照受到熱議，該球迷疑為八大業者，而且自稱與平野惠一「小聚」，球團隨即澄清，平野總教練在燒肉店用餐時，被其他客人認出，「該人士為其中一位合照的客人之一。」好意與球迷合照卻造成負面影響，平野教練當時也透過球團表示，「未來為避免誤會，不會再在私下場合與球迷拍照。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

​兄弟今天再發出公告，再次感謝熱情的球迷朋友們對中信兄弟的支持與鼓勵，但近日以來，發生多起教練團與選手們在私人外出行程中，與球迷朋友合照後，造成不必要的討論與有心人士的操作，也嚴重造成球員及球團的負面形象。

因此，中信兄弟球團近期將暫停教練團與球員們，在私人行程與球迷朋友進行合照，造成不便，敬請見諒。

球團同時呼籲，球迷朋友們多加留意，避免有心人士的刻意操作及類似詐騙手法，「請大家要特別注意，再次感謝大家的配合！」
 

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

遭有心人士利用！兄弟球團暫停球員、教練團私下與粉絲合影

遭有心人士利用！兄弟球團暫停球員、教練團私下與粉絲合影

江坤宇拚完全打擊、許基宏盜壘失敗斷良機　曾頌恩：有戰術

江坤宇拚完全打擊、許基宏盜壘失敗斷良機　曾頌恩：有戰術

「先當作體驗」江坤宇差一轟完全打擊　跟老婆講完就敲三壘打

「先當作體驗」江坤宇差一轟完全打擊　跟老婆講完就敲三壘打

「柯瑞超正乾妹」在巴黎被求婚　WNBA金髮女神未婚夫身份曝

「柯瑞超正乾妹」在巴黎被求婚　WNBA金髮女神未婚夫身份曝

颱風延賽打亂「開箱」　樂天新洋投威斯佛恐無緣季後賽

颱風延賽打亂「開箱」　樂天新洋投威斯佛恐無緣季後賽

「元氣女神」橘兒宣布結束啦啦隊生涯　最後10場應援在戰神主場

「元氣女神」橘兒宣布結束啦啦隊生涯　最後10場應援在戰神主場

回到新莊投球很舒服　肯特期待參與季後賽

回到新莊投球很舒服　肯特期待參與季後賽

江坤宇完全打擊差一步　兄弟8比4台鋼　年度第一M1

江坤宇完全打擊差一步　兄弟8比4台鋼　年度第一M1

悍將潘瑋祥一軍首秀先發中外野　二軍連5戰安打被余謙變化球嚇到　

悍將潘瑋祥一軍首秀先發中外野　二軍連5戰安打被余謙變化球嚇到　

K湯喊話要幫唐西奇「減壓」　厄文興奮：我們的夢想可能成真

K湯喊話要幫唐西奇「減壓」　厄文興奮：我們的夢想可能成真

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

熱門新聞

遭有心人士利用！兄弟球團暫停球員、教練團私下與粉絲合影

江坤宇拚完全打擊、許基宏盜壘失敗斷良機　曾頌恩：有戰術

「先當作體驗」江坤宇差一轟完全打擊　跟老婆講完就敲三壘打

「柯瑞超正乾妹」在巴黎被求婚　WNBA金髮女神未婚夫身份曝

颱風延賽打亂「開箱」　樂天新洋投威斯佛恐無緣季後賽

「元氣女神」橘兒宣布結束啦啦隊生涯　最後10場應援在戰神主場

讀者回應

﻿

熱門新聞

1遭有心人士利用！兄弟球團禁私下合影

2江坤宇拚完全打擊遭斷？隊友解釋原因

3江坤宇拚完全打擊　老婆預言敲三壘打

4「柯瑞超正乾妹」在巴黎被求婚

5樂天新洋投威斯佛恐無緣季後賽

最新新聞

1江坤宇拚完全打擊　老婆預言敲三壘打

2「柯瑞超正乾妹」在巴黎被求婚

3K湯喊話要幫唐西奇「減壓」

4江坤宇拚完全打擊遭斷？隊友解釋原因

5遭有心人士利用！兄弟球團禁私下合影

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

熱門影音

全站熱門影音

李多慧Solo秀性感熱舞　脫衣露小蠻腰魅力爆發

引退儀式被隊友拋空中　潘威倫擔心太重：怕他們傷到腰

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

李多慧＆Joeman同台應援！　合體「比愛心」全場暴動超羨慕

史上最萌開球儀式！　大谷翔平愛犬驚喜登場

新北女駕駛拒查「拖警狠撞護欄」　警所長殉職

拖撞護欄「警所長慘死」！冷血女駕駛土城落網

騎士停紅燈提早起步　與公車相撞搶救不治

趙小僑宣布「全家將暫離台灣」　明年會飛：開始旅人生活

氣象署估山陀兒明登陸！　預測7縣市達停班課標準
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366