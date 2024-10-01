遭有心人士利用！兄弟球團暫停球員、教練團私下與粉絲合影

▲中信兄弟球團公告 。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／綜合報導

中信兄弟稍早發出公告，發生多起教練團與選手們在私人外出行程中，與球迷朋友合照後，造成不必要的討論與有心人士的操作，也嚴重造成球員及球團的負面形象。球團近期將暫停教練團與球員們，在私人行程與球迷朋友進行合照，造成不便

中信兄弟總教練平野惠日前即因一張與球迷的合照受到熱議，該球迷疑為八大業者，而且自稱與平野惠一「小聚」，球團隨即澄清，平野總教練在燒肉店用餐時，被其他客人認出，「該人士為其中一位合照的客人之一。」好意與球迷合照卻造成負面影響，平野教練當時也透過球團表示，「未來為避免誤會，不會再在私下場合與球迷拍照。」

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​兄弟今天再發出公告，再次感謝熱情的球迷朋友們對中信兄弟的支持與鼓勵，但近日以來，發生多起教練團與選手們在私人外出行程中，與球迷朋友合照後，造成不必要的討論與有心人士的操作，也嚴重造成球員及球團的負面形象。

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因此，中信兄弟球團近期將暫停教練團與球員們，在私人行程與球迷朋友進行合照，造成不便，敬請見諒。

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球團同時呼籲，球迷朋友們多加留意，避免有心人士的刻意操作及類似詐騙手法，「請大家要特別注意，再次感謝大家的配合！」

