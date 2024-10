大聯盟安打王羅斯今傳離世 享壽83歲

▲安打王羅斯因涉賭遭聯盟終身停權。(圖/達志影像/美聯社)

記者王真魚/綜合報導

美國職棒大聯盟(MLB)傳奇球星、打擊王羅斯(Pete Rose)於美國時間周一下午離世,享壽83歲。羅斯的經紀人已向美國媒體TMZ證實了這項消息。

羅斯曾獲得聯盟MVP,職業生涯長達24年。他於1963年在辛辛那提紅人隊展開職業生涯,期間贏得三次世界大賽冠軍,並17度入選明星賽陣容,最終於1986年結束球員生涯。

除了效力辛辛那提紅人隊,羅斯還曾短暫效力於費城費城人隊和蒙特婁博覽會隊,1984年則重返紅人。

作為MLB歷史上的傳奇打者,羅斯以4,256支安打的驚人紀錄穩居聯盟歷史第一,也是僅有的兩名打出超過4000支安打的球員之一。此外,他還保持著MLB出賽場次(3,562場)、打席數(15,890次)和打數(14,053次)的紀錄。

然而,羅斯輝煌的職業生涯因醜聞而蒙上陰影。1989年,由於被指控在球員時期對比賽進行賭博,包括對自己所屬球隊的比賽下注,羅斯被MLB祭出終身禁賽令,也因此無法進入名人堂。

