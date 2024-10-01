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大聯盟安打王羅斯今傳離世 享壽83歲

▲安打王羅斯因涉賭遭聯盟終身停權。（圖／達志影像／美聯社）

▲安打王羅斯因涉賭遭聯盟終身停權。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）傳奇球星、打擊王羅斯（Pete Rose）於美國時間周一下午離世，享壽83歲。羅斯的經紀人已向美國媒體TMZ證實了這項消息。

羅斯曾獲得聯盟MVP，職業生涯長達24年。他於1963年在辛辛那提紅人隊展開職業生涯，期間贏得三次世界大賽冠軍，並17度入選明星賽陣容，最終於1986年結束球員生涯。

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除了效力辛辛那提紅人隊，羅斯還曾短暫效力於費城費城人隊和蒙特婁博覽會隊，1984年則重返紅人。

作為MLB歷史上的傳奇打者，羅斯以4,256支安打的驚人紀錄穩居聯盟歷史第一，也是僅有的兩名打出超過4000支安打的球員之一。此外，他還保持著MLB出賽場次（3,562場）、打席數（15,890次）和打數（14,053次）的紀錄。

然而，羅斯輝煌的職業生涯因醜聞而蒙上陰影。1989年，由於被指控在球員時期對比賽進行賭博，包括對自己所屬球隊的比賽下注，羅斯被MLB祭出終身禁賽令，也因此無法進入名人堂。

關鍵字： 羅斯職棒傳奇逝世MLB

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