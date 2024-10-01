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巨人震撼彈！扎伊迪遭解職 傳奇捕手波西接任棒球事務總裁

▲▼ 波西（Buster Posey） 。（圖／取自波西IG）

▲波西（Buster Posey） 。（圖／取自波西IG）

記者王真魚／綜合報導

舊金山巨人隊周一（美國時間）宣布與棒球事務總裁扎伊迪（Farhan Zaidi）分道揚鑣，並任命前巨人隊捕手波西（Buster Posey）接任該職位。

「我們感謝法罕對球隊的承諾以及在他六年任期內對球團所做的貢獻。」球隊主席強森（Greg Johnson）在聲明中說道，「最終，成績並沒有達到我們的期望，雖然這是我們大家共同的責任，但我們認為有必要做出改變。」

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現年37歲的波西即將接任該職位。他在大聯盟的12年生涯中皆效力於巨人，期間贏得三座世界大賽冠軍、一座MVP獎杯，並七度入選全明星賽。

▲巨人營運總裁薩迪（Farhan Zaidi）。（圖／達志影像／美聯社）

▲巨人營運總裁扎伊迪（Farhan Zaidi）。（圖／達志影像／美聯社）

「我們正在尋找一位能夠定義、指導並領導球隊棒球理念的人選，我們認為巴斯特是最佳人選。」強森表示，「巴斯特擁有合適的氣質、智慧和動力來勝任這份工作，我們相信他將與（總教練）馬文（Bob Melvin）一起合作，為舊金山帶回勝利。」

據報導，波西在巨人三壘手查普曼（Matt Chapman）的續約事宜上發揮重要影響力。他於9月初簽署一份6年1.51億美元的新合約。

47歲的扎伊迪自2018年11月起擔任巨人隊棒球事務總裁，此前曾在奧克蘭運動家隊和洛杉磯道奇隊任職。他在本賽季休賽期花費近2.5億美元的自由球員簽約費用，但巨人隊以80勝82敗作收。

扎伊迪的任期內，巨人隊僅在2021年進入過一次季後賽，當年他們創下107勝的隊史紀錄，但最終在國聯分區賽中落敗。

關鍵字： 棒球舊金山巨人隊波西人事調整球隊MLB

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