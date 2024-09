快訊／NBA名人堂球星「木桶伯」不敵腦癌病逝　經典搖手指成絕響

Hall of Famer Dikembe Mutombo has died due to brain cancer. Mutombo was 58. pic.twitter.com/sILktTF2GA

記者游郁香/綜合報導

NBA名人堂球星「木桶伯」穆湯波(Dikembe Mutombo)今(30日)晚傳出不敵腦癌病逝,享年58歲。1991年首輪第4順位進入NBA的穆湯波,生涯3度拿下阻攻王,是籃壇的一代「鍋神」,經典的搖手指動作深植人心,他2015年曾造訪台灣,展現親切幽默的一面,如今卻傳來離世噩耗,令球迷相當不捨。

▲NBA名人堂球星「木桶伯」穆湯波驚傳腦瘤過世 。(圖/達志影像/美聯社)

曾在NBA征戰長達18季的「木桶伯」穆湯波,生涯效力過多支球隊,包括丹佛金塊、亞特蘭大老鷹、費城七六人、紐澤西籃網、紐約尼克和休士頓火箭,在2008-09賽季後才高掛球鞋。

「木桶伯」是聯盟「搖手指」的始祖,他生涯累積多達3289次封阻,在歷史火鍋榜上僅次於歐拉朱萬(Hakeem Olajuwon)的3830次,高居史上第2。他18年生涯中,3度登上阻攻王、2度奪下籃板王,並4度獲選年度最佳防守球員、8次入選全明星賽。

「木桶伯」在2015年正式進入籃球名人堂,他退役後致力於慈善事業,擔任NBA全球大使,幫助非洲籃球聯賽的發展。

▲木桶伯2015年曾造訪台灣。(圖/記者游郁香攝)

NBA官方曾在2022年10月發表官方聲明,提到「木桶伯」罹患腦瘤,正在亞特蘭大接受專家的治療,未料今日傳出他不敵病魔過世的噩耗。

BREAKING: Hall of Famer & 4x Defensive Player of the Year Dikembe Mutombo has passed away at age 58 after battling brain cancer. R.I.P. pic.twitter.com/ptsef4WJiH

NBA主席席爾瓦(Adam Silver)透過聲明表達哀悼之情,「穆湯波確實是個了不起的人物。在球場上,他是NBA歷史上最偉大的封阻高手和防守球員之一。在球場之外,他全心全意幫助他人。」

NBA Global Ambassador and Naismith Basketball Hall of Famer Dikembe Mutombo passed away today at the age of 58 from brain cancer. He was surrounded by his family.



NBA Commissioner Adam Silver issued the following statement. pic.twitter.com/fkFPaiMVD3