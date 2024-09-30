快訊／NBA名人堂球星「木桶伯」不敵腦癌病逝　經典搖手指成絕響

Hall of Famer Dikembe Mutombo has died due to brain cancer.— The Athletic (@TheAthletic) September 30, 2024
Mutombo was 58. pic.twitter.com/sILktTF2GA
記者游郁香／綜合報導
NBA名人堂球星「木桶伯」穆湯波(Dikembe Mutombo)今(30日)晚傳出不敵腦癌病逝，享年58歲。1991年首輪第4順位進入NBA的穆湯波，生涯3度拿下阻攻王，是籃壇的一代「鍋神」，經典的搖手指動作深植人心，他2015年曾造訪台灣，展現親切幽默的一面，如今卻傳來離世噩耗，令球迷相當不捨。
▲NBA名人堂球星「木桶伯」穆湯波驚傳腦瘤過世 。（圖／達志影像／美聯社）
曾在NBA征戰長達18季的「木桶伯」穆湯波，生涯效力過多支球隊，包括丹佛金塊、亞特蘭大老鷹、費城七六人、紐澤西籃網、紐約尼克和休士頓火箭，在2008-09賽季後才高掛球鞋。
「木桶伯」是聯盟「搖手指」的始祖，他生涯累積多達3289次封阻，在歷史火鍋榜上僅次於歐拉朱萬(Hakeem Olajuwon)的3830次，高居史上第2。他18年生涯中，3度登上阻攻王、2度奪下籃板王，並4度獲選年度最佳防守球員、8次入選全明星賽。
「木桶伯」在2015年正式進入籃球名人堂，他退役後致力於慈善事業，擔任NBA全球大使，幫助非洲籃球聯賽的發展。
▲木桶伯2015年曾造訪台灣。（圖／記者游郁香攝）
NBA官方曾在2022年10月發表官方聲明，提到「木桶伯」罹患腦瘤，正在亞特蘭大接受專家的治療，未料今日傳出他不敵病魔過世的噩耗。
BREAKING: Hall of Famer & 4x Defensive Player of the Year Dikembe Mutombo has passed away at age 58 after battling brain cancer.— Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) September 30, 2024
R.I.P. pic.twitter.com/ptsef4WJiH
NBA主席席爾瓦(Adam Silver)透過聲明表達哀悼之情，「穆湯波確實是個了不起的人物。在球場上，他是NBA歷史上最偉大的封阻高手和防守球員之一。在球場之外，他全心全意幫助他人。」
NBA Global Ambassador and Naismith Basketball Hall of Famer Dikembe Mutombo passed away today at the age of 58 from brain cancer. He was surrounded by his family.— NBA Communications (@NBAPR) September 30, 2024
NBA Commissioner Adam Silver issued the following statement. pic.twitter.com/fkFPaiMVD3
「沒有比Dikembe更適合擔任NBA首任全球大使的人了。他本質上就是一位人道主義者。他熱愛籃球對社會所能產生的積極影響，特別是在他的祖國剛果民主共和國及整個非洲大陸。我有幸與他一同旅行，親眼見證了他的慷慨和同情心如何激勵他人。他總是能在NBA活動中現身——帶著他那富有感染力的笑容、深沉響亮的聲音以及那招牌的手指搖動姿勢，這些都使他成為各個世代籃球迷心中的偶像。」
「他不屈不撓的精神在他所幫助和激勵的人們中延續著。我是眾多受到Dikembe大愛感動的人之一，我會非常想念他。代表整個NBA大家庭，我向Dikembe的妻子Rose和他們的孩子們、他的眾多朋友們以及他真正熱愛並且也同樣愛著他的全球籃球社區，致以我最深切的哀悼。」
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