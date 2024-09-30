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NBA下一個交易主角？尼克猛將神祕發文　美媒：紐約正在接電話

▲尼克羅賓森（圖／CFP）

▲尼克禁區猛將羅賓森（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

尼克日前透過重磅交易網羅灰狼一哥唐斯(Karl Anthony Towns)，升級先發陣容，紐約禁區猛將羅賓森(Mitchell Robinson)卻在社群媒體上分享一連串耐人尋味的動態，他是否將成為下一個「交易主角」？尼克記者普爾西寧(Kris Pursiainen)披露，紐約高層正在「接電話」，不過是否會交易羅賓森還無法確定。

現年26歲的7呎長人羅賓森是一名全能的防守猛將，生涯場均上場24.5分鐘，能抓7.9籃板、1.9火鍋，但傷病問題始終困擾著他，進入NBA 6季，其中4季都缺席了20場以上，他目前正從左腳踝傷勢中復原，恐得等到年底或明年1月才能康復回歸。

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在尼克交易來灰狼一哥唐斯後，羅賓森在個人社群媒體連發「神祕」動態，包括稱自己是2019-20賽季那支尼克隊「碩果僅存」的成員，還分享了許多展示自己的防守影響力和籃板能力的貼文，以及他如何冒著健康風險幫紐約贏得比賽，紀念自己與藍道(Julius Randle)的兄弟情誼等。

▲▼七六人恩比德、馬克西；尼克布朗森、羅賓森 。（圖／達志影像／美聯社）

▲尼克羅賓森（左） 。（圖／達志影像／美聯社）

值得一提的是，羅賓森最近1周也曾分享其他耐人尋味的貼文，「真相總會在某個時候浮出水面，記住這一點。」「關注我的TikTok，大事即將發生。」

尼克記者普爾西寧近日披露，紐約高層上個周末開始「接聽」有關羅賓森的電話，「熟悉情況的消息人士表示，交易的可能性尚不清楚，但在獲得唐斯後，球隊似乎願意再做一次調整。」

美國媒體《ClutchPoints》指出，尼克「接聽電話」的消息令人震驚的原因有兩個，其一，羅賓森在2023年12月至2024年5月歷經一連串腳踝傷病，他的交易價值將低於預期；其二，誰能在輪替陣容中替代他？雖然唐斯身高也是7呎，但並非理想的防守型中鋒，羅賓森在防守端是一個威脅，去年季後賽他有效限制MVP恩比德(Joel Embiid)的進攻，「無論唐斯在防守端的可行性如何，只有一名有經驗的中鋒進入新賽季的陣容是令人擔憂的。」

▲▼獨行俠唐西奇、厄文；灰狼唐斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲尼克網羅灰狼一哥唐斯。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA尼克羅賓森Mitchell Robinson

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