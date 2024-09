NBA下一個交易主角？尼克猛將神祕發文　美媒：紐約正在接電話

▲尼克禁區猛將羅賓森(圖/CFP)

記者游郁香/綜合報導

尼克日前透過重磅交易網羅灰狼一哥唐斯(Karl Anthony Towns),升級先發陣容,紐約禁區猛將羅賓森(Mitchell Robinson)卻在社群媒體上分享一連串耐人尋味的動態,他是否將成為下一個「交易主角」?尼克記者普爾西寧(Kris Pursiainen)披露,紐約高層正在「接電話」,不過是否會交易羅賓森還無法確定。

現年26歲的7呎長人羅賓森是一名全能的防守猛將,生涯場均上場24.5分鐘,能抓7.9籃板、1.9火鍋,但傷病問題始終困擾著他,進入NBA 6季,其中4季都缺席了20場以上,他目前正從左腳踝傷勢中復原,恐得等到年底或明年1月才能康復回歸。

在尼克交易來灰狼一哥唐斯後,羅賓森在個人社群媒體連發「神祕」動態,包括稱自己是2019-20賽季那支尼克隊「碩果僅存」的成員,還分享了許多展示自己的防守影響力和籃板能力的貼文,以及他如何冒著健康風險幫紐約贏得比賽,紀念自己與藍道(Julius Randle)的兄弟情誼等。

▲尼克羅賓森(左) 。(圖/達志影像/美聯社)

值得一提的是,羅賓森最近1周也曾分享其他耐人尋味的貼文,「真相總會在某個時候浮出水面,記住這一點。」「關注我的TikTok,大事即將發生。」

