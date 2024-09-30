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唐斯交易案尚未完成！離開灰狼前最後一練　他曾自曝是尼克迷

▲▼唐斯離開灰狼前，與父親在明尼蘇達場館進行最後練習。（圖／翻攝自X／Evan Sidery）

▲唐斯離開灰狼前，與父親在明尼蘇達場館進行最後練習。（圖／翻攝自X／Evan Sidery）

記者游郁香／綜合報導

灰狼日前與尼克達成「震撼」交易，送走當家一哥唐斯(Karl Anthony Towns)，根據《ESPN》資深記者謝爾本(Ramona Shelburne)今(30)日的最新消息，交易尚未正式完成，薪資專家馬克斯(Bobby Marks)解釋當中牽涉很多細節，這也意味著「參與」這筆交易的球員無法如期出席周二的媒體日活動。

替灰狼奉獻了9季的明尼蘇達一哥唐斯，日前無預警被交易到東區豪門尼克，他本人在消息傳出後幾分鐘，在個人社群媒體留下「…」表達內心的震驚。《The Athletic》記者庫羅辛斯基(Jon Krawczynski)指出，唐斯效力灰狼9年來，從來沒要求過球隊將自己交易出去。

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▲▼灰狼唐斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲灰狼一哥唐斯遭到交易。（圖／達志影像／美聯社）

在正式離隊以前，唐斯與父親在灰狼場館進行「最後一練」。《ESPN》記者謝爾本今日更新消息，她表示牽涉唐斯與射手迪文琴佐(Donte DiVincenzo)、明星前鋒藍道(Julius Randle)的3方交易尚未完成，預計本周才會底定，「這意味著參與交易的球員不會在周一(台灣時間周二)訓練營開始時出席媒體日。」

薪資專家馬克斯解釋，這筆交易涉及很多細節，由於尼克超過了「第1層硬上限」，他們不能在交易中「接收」更多的薪資，需要額外送出880萬美元的薪資。灰狼也超過上限，接收的薪資不得比送出的更多，因此黃蜂以第3方球隊加入交易。

▲▼獨行俠唐西奇、厄文；灰狼唐斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲唐斯交易案還未完成。（圖／達志影像／美聯社）

馬克斯提到，除了貝茲-迪奧普(Keita Bates-Diop)(260萬美元)，紐約還有傑佛瑞斯(DaQuan Jeffries)、小華盛頓(Duane Washington Jr.)和小布朗(Charlie Brown Jr.)可以進行「先簽後換」，這3名球員都在尼克上季的最終名單上。先簽後換必須至少簽約3個賽季，僅第1年合約有保障。

唐斯將在尼克展開生涯第2篇章，聯手紐約主控布朗森(Jalen Brunson)、「大橋」布里吉斯(Mikal Bridges)、阿努諾比(OG Anunoby)和哈特(Josh Hart)等球星。值得一提的是，在紐澤西州長大的唐斯，19歲受訪時曾公開表示，「我一直都是尼克的球迷。我最喜歡的尼克球員是佛雷瑟(Walt Frazier)和尤英(Patrick Ewing)。」沒想到如今他真的成為尼克的一員，令人始料未及。

關鍵字： NBA灰狼唐斯尼克

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