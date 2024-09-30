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快訊／21歲NBA潛力大物宣布退休！親曝原因　火箭交易變「空氣」

記者游郁香／綜合報導

年僅21歲的NBA潛力大物AJ葛瑞芬(AJ Griffin)今夏剛從老鷹被交易到火箭，《The Athletic》這個月卻披露，這位來自杜克大學的2022年首輪新秀正考慮退休，恐就此結束籃球生涯，消息令各界震驚。AJ葛瑞芬今(30)日正式宣布退役，「我放棄了籃球去跟隨耶穌。」

▲▼21歲NBA潛力大物AJ葛瑞芬正考慮退休。（圖／達志影像／美聯社）

▲21歲NBA潛力大物AJ葛瑞芬宣布退休。（圖／達志影像／美聯社，下同）

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AJ葛瑞芬身高6呎6吋(約198公分)司職前鋒，他來自運動世家，爸爸阿德里安·葛瑞芬(Adrian Griffin)曾在NBA征戰了10個賽季，2023-24賽季職掌公鹿兵符，但帶兵43場後就遭閃電開除，留下30勝13敗的戰績，媽媽斯特林(Audrey Sterling)曾是美國的田徑明星。

AJ葛瑞芬曾是高中四星球員，也是麥當勞全明星賽球員，16歲就被NCAA名門杜克大學相中，他在杜克度過1年的大學生涯，並入選ACC聯盟最佳新秀陣容，2022年投入NBA選秀，以首輪第16順位被老鷹相中，他擁有突破能力，又能幫助球隊拉開空間，未來相當被看好。

AJ葛瑞芬菜鳥季表現穩定，出賽72場，其中12場先發，場均能貢獻8.9分、2.1個籃板，整體命中率達46.5%，三分球命中率也有39%。但他生涯第2季場均上場時間從19.5分鐘銳減到8.6分鐘，整季只打了20場，僅有場均2.4分、0.9籃板。

▲▼21歲NBA潛力大物AJ葛瑞芬正考慮退休。（圖／達志影像／美聯社）

老鷹今夏透過一筆3方交易將AJ葛瑞芬送到火箭，原本外界很期待AJ葛瑞芬替休士頓帶來外圍火力，火箭陣中有多名年輕核心球員如長人森根(Alperen Sengun)、砍將格林(Jalen Green)和探花小史密斯(Jabari Smith Jr.)等。

未料《The Athletic》名記者查拉尼亞日前卻披露，即將迎來生涯第3個NBA賽季的AJ葛瑞芬認真考慮退休，結束自己的籃球生涯，「雙方正在為他離開籃球界做準備。」

AJ葛瑞芬今日正式宣布退役，他談到這個決定時表示，「我放棄了籃球去跟隨耶穌……離開籃球讓我能夠全職從事事工，並全心全意地侍奉主。」這也讓火箭這個休賽季的交易變成「空氣」。

關鍵字： NBA火箭老鷹AJ Griffin

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