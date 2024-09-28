運動雲

>

宋諭婷兼練50公尺步槍三姿奪銀　台北大獎賽囊括1金2銀1銅

▲▼宋諭婷是國內少數攻空氣步槍三姿的女子選手。（圖／射擊協會提供）

▲宋諭婷是國內少數攻空氣步槍三姿的女子選手。（圖／射擊協會提供）

記者游郁香／綜合報導

台北國際射擊大獎賽今（28）日進行男、女50公尺步槍三姿，台灣近年專練這個項目的選手並不多，男子組形成3名日本選手內戰，女子也只有宋諭婷與日本清水綾乃2人競爭。宋諭婷在臥姿失手1發，最後射出571分，以9分之差飲恨。

宋諭婷日前與弟弟宋佳彥聯手拿下10公尺空氣步槍混雙金牌，並拿下團體銀牌與個人銅牌，今天50公尺空氣步槍三姿雖然僅2人參賽，但按例還是獲得1面銀牌，個人在台北大獎賽拿下1金2銀1銅牌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

50公尺步槍三姿分為跪姿、臥姿與立姿，每種姿勢各射20發。宋諭婷在跪姿射出196分，領先清水綾乃2分，但臥姿在連續5發射出10分後意外失手，即使最後立姿全力追趕，還是無法將比數追近。

▲▼宋諭婷、宋佳彥奪下空氣步槍混雙冠軍。（圖／射擊協會提供）

▲宋諭婷、宋佳彥奪下空氣步槍混雙冠軍。（圖／射擊協會提供）

國家隊射擊教練郭孟熙表示，舊的桃園公西靶場在10餘年前拆除，新的場館直到2018年才落成，其間近10年的空窗期，國內沒有50公尺步槍訓練場地，全運會也被迫取消這個項目，造成選手斷層。

射擊協會表示，近年逐步恢復訓練後已重新培養一批選手，明年在雲林舉行的全運會預計將重新納入50公尺步槍三姿，預期未來1年會有更多選手投入訓練。

宋諭婷表示，10公尺空氣步槍仍是她的主項，50公尺步槍三姿只是兼項，雖然要投入更多的訓練時間，但她還是樂此不疲，「看到成績一點一點進步，分數達標很有成就感，就會覺得目標一直都在。」宋諭婷的目標很明確，未來要挑戰亞奧運。

▲▼宋諭婷、宋佳彥奪下空氣步槍混雙冠軍。（圖／射擊協會提供）

▲宋諭婷、宋佳彥奪下空氣步槍混雙冠軍。（圖／射擊協會提供）

郭孟熙指出，台灣射擊手槍、步槍「陰盛陽衰」的現象已相當多年，究其原因，射擊需要更多的耐心，女生這方面遠勝過男生，男子選手往往還沒體會到射擊的樂趣前，已被不少負面想法影響，諸如練射擊沒有未來，因此提早放棄。

事實上，射擊選手生涯相當長，奧運國手田家榛已40歲，吳佳穎也超過30歲，郭孟熙表示，女子射擊選手生涯平均比男子長10年以上，國內陰盛陽衰的現象，短期內恐怕很難改變。 

關鍵字： 台北國際射擊大獎賽宋諭婷射擊

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／NBA震撼交易！灰狼一哥唐斯被送到尼克　本人反應引熱議

快訊／NBA震撼交易！灰狼一哥唐斯被送到尼克　本人反應引熱議

大谷翔平本季54轟、57盜助威　道奇11比4擊退落磯

大谷翔平本季54轟、57盜助威　道奇11比4擊退落磯

大谷翔平父親千字信祝賀：沒有真美子，就沒有今天的翔平

大谷翔平父親千字信祝賀：沒有真美子，就沒有今天的翔平

從球僮到中華隊戰友　林泓育抱緊潘威倫致上最深敬意

從球僮到中華隊戰友　林泓育抱緊潘威倫致上最深敬意

快訊／大谷翔平跑出本季57盜　打破鈴木一朗紀錄

快訊／大谷翔平跑出本季57盜　打破鈴木一朗紀錄

日職火腿明年來台交流賽　交手中信兄弟、統一獅

日職火腿明年來台交流賽　交手中信兄弟、統一獅

林朱雙霸助桃猿8:5勝　悍將總冠軍路斷8年逼近聯盟最慘

林朱雙霸助桃猿8:5勝　悍將總冠軍路斷8年逼近聯盟最慘

下巴掉地上！曹佑寧憶12年前世青賽：大谷飆160，藤浪滑球噁心

下巴掉地上！曹佑寧憶12年前世青賽：大谷飆160，藤浪滑球噁心

徐若熙「看得到打不到」　餅總談邱智呈9局關鍵代打

徐若熙「看得到打不到」　餅總談邱智呈9局關鍵代打

湖人需要傳統中鋒？　瑞迪克：擁有世上最獨特的戴維斯是恩賜

湖人需要傳統中鋒？　瑞迪克：擁有世上最獨特的戴維斯是恩賜

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

熱門新聞

快訊／NBA震撼交易！灰狼一哥唐斯被送到尼克　本人反應引熱議

大谷翔平本季54轟、57盜助威　道奇11比4擊退落磯

大谷翔平父親千字信祝賀：沒有真美子，就沒有今天的翔平

從球僮到中華隊戰友　林泓育抱緊潘威倫致上最深敬意

快訊／大谷翔平跑出本季57盜　打破鈴木一朗紀錄

日職火腿明年來台交流賽　交手中信兄弟、統一獅

讀者回應

﻿

熱門新聞

1NBA震撼交易！灰狼一哥唐斯被送到尼克

2大谷54轟、57盜　道奇11比4落磯

3大谷父千字信曝光：沒真美子，沒翔平

4從球僮到戰友　林泓育抱緊潘威倫

5大谷本季57盜　打破鈴木一朗紀錄

最新新聞

1接到大谷第54轟落磯球迷難敵魅力

2徐基麟本季難回歸　王建民提人選

3達比修有美日通算203勝追平黑田博樹霸業

4馬林魚舒馬克離隊這兩隊為可能下家

5皇家相隔9年再闖季後賽

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

熱門影音

全站熱門影音

大谷翔平旅美7年首奪冠！　真美子夫人＆愛犬驚喜現身

史上最萌開球儀式！　大谷翔平愛犬驚喜登場

威能帝發現打擊區線畫歪 古久保：沒有那麼扯的事

陳晨威創下單季10轟 「原本想拚完全打擊」

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

路遇「黃鼠狼」她急喊來　迷路雪貂滿臉懵：叫我？

山陀兒最快今晚生成！中度暴風圈掃台機率高

老婆可以再娶、媽媽只有一個　靈魂拷問害慘無數家庭？

Rain挑戰子瑜SOLO！被舞蹈難倒：要瘋了#星光雲REELS

司機「補油門」輾斃女大生 高大成點出關鍵轟：離譜！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366