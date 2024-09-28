宋諭婷兼練50公尺步槍三姿奪銀　台北大獎賽囊括1金2銀1銅

▲宋諭婷是國內少數攻空氣步槍三姿的女子選手。（圖／射擊協會提供）

記者游郁香／綜合報導

台北國際射擊大獎賽今（28）日進行男、女50公尺步槍三姿，台灣近年專練這個項目的選手並不多，男子組形成3名日本選手內戰，女子也只有宋諭婷與日本清水綾乃2人競爭。宋諭婷在臥姿失手1發，最後射出571分，以9分之差飲恨。

宋諭婷日前與弟弟宋佳彥聯手拿下10公尺空氣步槍混雙金牌，並拿下團體銀牌與個人銅牌，今天50公尺空氣步槍三姿雖然僅2人參賽，但按例還是獲得1面銀牌，個人在台北大獎賽拿下1金2銀1銅牌。

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50公尺步槍三姿分為跪姿、臥姿與立姿，每種姿勢各射20發。宋諭婷在跪姿射出196分，領先清水綾乃2分，但臥姿在連續5發射出10分後意外失手，即使最後立姿全力追趕，還是無法將比數追近。

▲宋諭婷、宋佳彥奪下空氣步槍混雙冠軍。（圖／射擊協會提供）

國家隊射擊教練郭孟熙表示，舊的桃園公西靶場在10餘年前拆除，新的場館直到2018年才落成，其間近10年的空窗期，國內沒有50公尺步槍訓練場地，全運會也被迫取消這個項目，造成選手斷層。

射擊協會表示，近年逐步恢復訓練後已重新培養一批選手，明年在雲林舉行的全運會預計將重新納入50公尺步槍三姿，預期未來1年會有更多選手投入訓練。

宋諭婷表示，10公尺空氣步槍仍是她的主項，50公尺步槍三姿只是兼項，雖然要投入更多的訓練時間，但她還是樂此不疲，「看到成績一點一點進步，分數達標很有成就感，就會覺得目標一直都在。」宋諭婷的目標很明確，未來要挑戰亞奧運。

▲宋諭婷、宋佳彥奪下空氣步槍混雙冠軍。（圖／射擊協會提供）

郭孟熙指出，台灣射擊手槍、步槍「陰盛陽衰」的現象已相當多年，究其原因，射擊需要更多的耐心，女生這方面遠勝過男生，男子選手往往還沒體會到射擊的樂趣前，已被不少負面想法影響，諸如練射擊沒有未來，因此提早放棄。

事實上，射擊選手生涯相當長，奧運國手田家榛已40歲，吳佳穎也超過30歲，郭孟熙表示，女子射擊選手生涯平均比男子長10年以上，國內陰盛陽衰的現象，短期內恐怕很難改變。