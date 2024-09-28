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121場失利吞近代最多敗　白襪主帥：極其困難的一年

▲白襪121場失利吞近代最多敗。（圖／路透）

▲白襪121場失利吞近代最多敗。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

底特律老虎今天（台灣時間28日）在主場以4比1戰勝聯盟爐主白襪，正式贏得美聯外卡席次，結束隊史長達十年的季後賽荒；而一場比賽兩樣情，白襪輸球後吞下賽季第121敗（39勝），打破近代大聯盟最多敗紀錄。

9局上半老虎終結者佛利（Jason Foley）順利守成，賽季第28次救援成功手到擒來，終場老虎就以4比1擊敗白襪，贏得美聯外卡席次；在座無虛席的主場觀眾面前，老虎結束隊史長達十年的季後賽荒，白襪輸球後則是吞下賽季第121敗（39勝），打破近代大聯盟最多敗紀錄。

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「我認為挫敗感早在某項象徵性數字出現之前就已經出現了，」白襪主帥塞茲摩（Grady Sizemore）賽後無奈說道，「再說一遍，我認為無論如何，失利是你不高興的事情之一，但我不知道如果我們今天是輸115或110敗的話（指未破紀錄），我會有什麼不同的感覺，但這仍然是令人沮喪、極其困難的一年。」

「顯然，這很糟糕，」白襪王牌先發羅切（Garrett Crochet）說，「我們很早就把自己置於這樣的境地，我們之前度過了一個糟糕的四月，從來沒有把自己從那個洞裡挖出來，我們現在的處境是因為我們的比賽方式，這很糟糕。」

而回顧19世紀的大聯盟，曾在1899年有過單季20勝134敗戰績的球隊出現，但1900年後的現代大聯盟比賽當中，在此之前單季最多敗紀錄為1962年賽季紐約大都會隊的120敗；今天白襪輸球後，正式改寫這項紀錄，成為MLB近百年來戰績最差球隊。

「對每個人來說，這都是困難的一年，」白襪外野手希茲（Gavin Sheets）表示，「精神上和身體上都很艱難。我為這個房間裡的每個人感到難過，成為其中的一部分；看到底特律慶祝，那是四年前的我們，這令人沮喪。感覺不好。」

「這個房間裡的每個人都知道我們會在一起一段時間，」希茲接著說，「我們是一支年輕的團隊，這不像人們正在展望職業生涯的下一個階段，我們每個人都試圖在這個房間裡聚集在一起並互相支持。」

關鍵字： MLB芝加哥白襪底特律老虎

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