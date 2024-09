121場失利吞近代最多敗　白襪主帥：極其困難的一年

▲白襪121場失利吞近代最多敗。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

底特律老虎今天(台灣時間28日)在主場以4比1戰勝聯盟爐主白襪,正式贏得美聯外卡席次,結束隊史長達十年的季後賽荒;而一場比賽兩樣情,白襪輸球後吞下賽季第121敗(39勝),打破近代大聯盟最多敗紀錄。

9局上半老虎終結者佛利(Jason Foley)順利守成,賽季第28次救援成功手到擒來,終場老虎就以4比1擊敗白襪,贏得美聯外卡席次;在座無虛席的主場觀眾面前,老虎結束隊史長達十年的季後賽荒,白襪輸球後則是吞下賽季第121敗(39勝),打破近代大聯盟最多敗紀錄。

The Chicago White Sox now have the most losses in a single season in the modern era of MLB history. pic.twitter.com/Xo6Ow1eBDG — SportsCenter (@SportsCenter) September 28, 2024

「我認為挫敗感早在某項象徵性數字出現之前就已經出現了,」白襪主帥塞茲摩(Grady Sizemore)賽後無奈說道,「再說一遍,我認為無論如何,失利是你不高興的事情之一,但我不知道如果我們今天是輸115或110敗的話(指未破紀錄),我會有什麼不同的感覺,但這仍然是令人沮喪、極其困難的一年。」

「顯然,這很糟糕,」白襪王牌先發羅切(Garrett Crochet)說,「我們很早就把自己置於這樣的境地,我們之前度過了一個糟糕的四月,從來沒有把自己從那個洞裡挖出來,我們現在的處境是因為我們的比賽方式,這很糟糕。」

THE WORST TEAM IN BASEBALL HISTORY



121 losses for the Chicago White Sox.#MLB | #WhiteSox pic.twitter.com/ES6pPbh9QP — FanDuel (@FanDuel) September 28, 2024

而回顧19世紀的大聯盟,曾在1899年有過單季20勝134敗戰績的球隊出現,但1900年後的現代大聯盟比賽當中,在此之前單季最多敗紀錄為1962年賽季紐約大都會隊的120敗;今天白襪輸球後,正式改寫這項紀錄,成為MLB近百年來戰績最差球隊。

BASEBALL HISTORY!



Congratulations to the 2024 Chicago White Sox, you are officially the worst team in the modern era pic.twitter.com/B7cuHeoJTi — Barstool Sports (@barstoolsports) September 28, 2024

「對每個人來說,這都是困難的一年,」白襪外野手希茲(Gavin Sheets)表示,「精神上和身體上都很艱難。我為這個房間裡的每個人感到難過,成為其中的一部分;看到底特律慶祝,那是四年前的我們,這令人沮喪。感覺不好。」

「這個房間裡的每個人都知道我們會在一起一段時間,」希茲接著說,「我們是一支年輕的團隊,這不像人們正在展望職業生涯的下一個階段,我們每個人都試圖在這個房間裡聚集在一起並互相支持。」