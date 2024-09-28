馬林魚教頭舒馬克季末辭退 兩支球隊成潛在下家

▲▼舒馬克。（圖／路透）



實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

根據美媒《ESPN》記者帕桑（Jeff Passan）報導，邁阿密馬林魚隊主帥舒馬克（Skip Schumaker）將卸下執掌兵符，並指出紅人隊和白襪隊是最有可能的下家。

An emotional Skip Schumaker speaks to the media after wrapping up what could be his last game as the Marlins manager, as he heads home for family matters. With uncertainty surrounding his future, he reflected on a season of genuine camaraderie and handling adversity. pic.twitter.com/udICCMAWkx [廣告]請繼續往下閱讀... September 28, 2024

馬林魚今天（28日）在主場以15比5戰勝藍鳥隊。賽後，總教練舒馬克告訴球員們，下個賽季自己將不會擔任馬林魚總教練。此外，由於家人離世，他也會缺席馬林魚接下來的兩場比賽，剩餘比賽將會由板凳教練烏魯耶塔（Luis Urueta）代理。

44歲的舒馬克在上賽季開始擔任馬林魚的總教練，執教第1年即帶領馬林魚打進季後賽，並獲得國聯年度最佳總教練。不過，馬林魚本季因先發投手接連受傷，最終以60勝100敗的成績位居國聯東區最後一名。

▲▼舒馬克。（圖／路透）

9月19日馬林魚對道奇隊的比賽中，舒馬克讓大谷翔平創下美國職棒史上首位達成「50－50」及「51－51」的紀錄。賽後，他對於是否要與大谷對決的選擇表示，「如果是1分差的比賽，我可能會選擇讓他保送。」舒馬克補充道，「但因為當時我們（馬林魚）已大幅落後，應該要決勝負，我們要尊重這場比賽。」，這番言論也獲得廣大球迷讚賞。

《ESPN》記者帕桑指出，馬林魚的60勝100敗成績並未影響舒馬克在棒球界的評價。他目前是紅人隊和白襪隊下任總教練的領跑人。藍鳥隊、落磯隊和紅雀隊的總教練合約也即將到期，舒馬克有可能成為這些球隊的總教練候選人。