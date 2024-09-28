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馬林魚教頭舒馬克季末辭退 兩支球隊成潛在下家

▲▼舒馬克。（圖／路透）

▲▼舒馬克。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

根據美媒《ESPN》記者帕桑（Jeff Passan）報導，邁阿密馬林魚隊主帥舒馬克（Skip Schumaker）將卸下執掌兵符，並指出紅人隊和白襪隊是最有可能的下家。

馬林魚今天（28日）在主場以15比5戰勝藍鳥隊。賽後，總教練舒馬克告訴球員們，下個賽季自己將不會擔任馬林魚總教練。此外，由於家人離世，他也會缺席馬林魚接下來的兩場比賽，剩餘比賽將會由板凳教練烏魯耶塔（Luis Urueta）代理。

44歲的舒馬克在上賽季開始擔任馬林魚的總教練，執教第1年即帶領馬林魚打進季後賽，並獲得國聯年度最佳總教練。不過，馬林魚本季因先發投手接連受傷，最終以60勝100敗的成績位居國聯東區最後一名。

▲▼舒馬克。（圖／路透）

▲▼舒馬克。（圖／路透）

9月19日馬林魚對道奇隊的比賽中，舒馬克讓大谷翔平創下美國職棒史上首位達成「50－50」及「51－51」的紀錄。賽後，他對於是否要與大谷對決的選擇表示，「如果是1分差的比賽，我可能會選擇讓他保送。」舒馬克補充道，「但因為當時我們（馬林魚）已大幅落後，應該要決勝負，我們要尊重這場比賽。」，這番言論也獲得廣大球迷讚賞。

《ESPN》記者帕桑指出，馬林魚的60勝100敗成績並未影響舒馬克在棒球界的評價。他目前是紅人隊和白襪隊下任總教練的領跑人。藍鳥隊、落磯隊和紅雀隊的總教練合約也即將到期，舒馬克有可能成為這些球隊的總教練候選人。

 
關鍵字： MLB馬林魚舒馬克大谷翔平

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