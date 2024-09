美日通算203勝追平黑田博樹霸業　達比修有：還是不及前輩

▲達比修有。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

聖地牙哥教士日本強投達比修有在今天(台灣時間28日)對陣亞利桑納響尾蛇隊的比賽中,主投5.1局送出4次三振責失3分,靠著隊友火力掩護下順利摘得本季第7勝,同時也是美、日職通算累積第203勝,追平傳奇名將黑田博樹,並列日本史上第一。

ダルビッシュ 有投手 7勝目 先発5回1/3 4奪三振 3失点「Yu Darvish パドレス vs ダイヤモンドバックス Padres vs. D-backs」2024/9/27 pic.twitter.com/ZS2TSSDb8E

教士打線在1局上半便給予達比修有滿滿的火力支援,一出局1、3壘有人時馬查多(Manny Machado)先是敲出適時安打幫助球隊攻下一分,隨後新人王大熱門梅里歐(Jackson Merrill)再補上一支安打連貫攻勢,最後柏格茲(Xander Bogaerts)與佩羅塔(David Peralta)讓球隊進帳第3、4分,取得4比0領先。

Four in the first pic.twitter.com/qqYe3TtOQ7

1局下半達比修有遭遇亂流,首打席就遭卡洛爾(Corbin Carroll)敲出陽春砲掉分,緊接著小古利爾(Lourdes Gurriel Jr)擊出高飛犧牲打幫助響尾蛇攻下第二分。

客隊教士則是在4局上半再度開啟進攻,艾瓦雷茲(Luis Arraez)打出三壘安打攻進教士團隊第五分,將領先優勢擴大至5比2。

La Regadera comes through! pic.twitter.com/w0vJq988Pl

度過首局亂流的達比修有在後面4.1局越投越穩,最終繳出5.1局被打3支安打,送出4次三振責失3分,賽後奪下本季第7勝,同時也是美、日職通算累積第203勝,追平傳奇名將黑田博樹,並列日本史上第一。

賽後,達比修有表示當天的牛棚練投是「今年最好的一次」,但也提到,「首局攻勢過長,讓身體有點僵硬,因此想要快速進入狀況時,覺得節奏不對」,隨後他補充雖然一開始因為二縫線失準而面臨掙扎,但自己很高興能順利調整過來並贏得比賽。

