美日通算203勝追平黑田博樹霸業　達比修有：還是不及前輩

▲達比修有。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

聖地牙哥教士日本強投達比修有在今天（台灣時間28日）對陣亞利桑納響尾蛇隊的比賽中，主投5.1局送出4次三振責失3分，靠著隊友火力掩護下順利摘得本季第7勝，同時也是美、日職通算累積第203勝，追平傳奇名將黑田博樹，並列日本史上第一。

ダルビッシュ 有投手 7勝目 先発5回1/3 4奪三振 3失点「Yu Darvish パドレス vs ダイヤモンドバックス Padres vs. D-backs」2024/9/27 pic.twitter.com/ZS2TSSDb8E [廣告]請繼續往下閱讀... September 28, 2024

教士打線在1局上半便給予達比修有滿滿的火力支援，一出局1、3壘有人時馬查多（Manny Machado）先是敲出適時安打幫助球隊攻下一分，隨後新人王大熱門梅里歐（Jackson Merrill）再補上一支安打連貫攻勢，最後柏格茲（Xander Bogaerts）與佩羅塔（David Peralta）讓球隊進帳第3、4分，取得4比0領先。

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1局下半達比修有遭遇亂流，首打席就遭卡洛爾（Corbin Carroll）敲出陽春砲掉分，緊接著小古利爾（Lourdes Gurriel Jr）擊出高飛犧牲打幫助響尾蛇攻下第二分。

客隊教士則是在4局上半再度開啟進攻，艾瓦雷茲（Luis Arraez）打出三壘安打攻進教士團隊第五分，將領先優勢擴大至5比2。

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度過首局亂流的達比修有在後面4.1局越投越穩，最終繳出5.1局被打3支安打，送出4次三振責失3分，賽後奪下本季第7勝，同時也是美、日職通算累積第203勝，追平傳奇名將黑田博樹，並列日本史上第一。

賽後，達比修有表示當天的牛棚練投是「今年最好的一次」，但也提到，「首局攻勢過長，讓身體有點僵硬，因此想要快速進入狀況時，覺得節奏不對」，隨後他補充雖然一開始因為二縫線失準而面臨掙扎，但自己很高興能順利調整過來並贏得比賽。

Yu Darvish goes 5.1 innings and exits with a runner on-base.



Padres leading 5-2 in the 6th inning.



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已經確定進軍季後賽教士，憑藉今天的勝利，確保了外卡戰坐擁主場優勢的資格，「對我們自己，還有球迷來說，能在主場比賽意義重大，真的非常高興，」達比修有說。

隨後當記者問及自己日美通算勝場數追平黑田博樹，達比修有謙虛的表示，「這也讓我很開心，但就像追平野茂英雄的時候一樣，雖然數字相同，但無論是作為投手還是作為人，我都無法追上他們。」