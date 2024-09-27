勇士未「冒險交易」原因曝　10月續約庫明加、穆迪？總管這樣說

▲勇士2021年首輪新秀庫明加（左）、穆迪（右）。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

面臨3巨頭解體的勇士，今夏並未進行「更冒險」的交易，例如網羅「灌籃王」拉文(Zach LaVine)，總管小鄧利維(Mike Dunleavy Jr.)直言，「全力以赴只為了變得稍微好一點是沒有意義的。」至於是否會趕在10月21日期限前續約2021年首輪新秀庫明加(Jonathan Kuminga)、穆迪(Moses Moody)，他回應希望留下兩人。

Mike Dunleavy Jr. on contract extension talks with Kuminga and Moody:



“We’re working through that with them and their representation right now…Whether we get something done or not, we want those guys here. Just because you don’t get an extension done doesn’t mean you’re not… pic.twitter.com/S7UiOHsHBf [廣告]請繼續往下閱讀... September 26, 2024

勇士告別神射湯普森(Klay Thompson)後，陸續補進生涯三分命中率達4成、近5季共砍了1322顆三分的資深神射希爾德(Buddy Hield)、頂尖防守後場梅爾頓(De'Anthony Melton)以及安德森(Kyle Anderson)等人，但他們拒絕進行「更冒險」的交易。

對此總管小鄧利維表示，「考慮到我們的時間線和所有的因素，我們可能是現在最沒有耐心的球隊之一，但在耐心和不守紀律之間有一條線。我對我們今夏所保持的紀律、所建立的名單以及內部成長感到滿意。我知道大家總是在尋找頭條新聞，但我真的很喜歡這支球隊。」

▲勇士2021年首輪新秀庫明加（右）、穆迪（左）。（圖／達志影像／美聯社）

小鄧利維更強調說，「全力以赴只為了變得稍微好一點是沒有意義的。」不過勇士高層已經表明，若有合適的交易時機出現時，他們願意「抵押」部分的未來資產，他們握有具吸引力的首輪選秀權，陣中還有多名年輕新星，仍可能在賽季中展開補強行動。

「這是否意味著我們一定會做些什麼？不一定。」小鄧利維說，「去年我們在截止日期前非常積極，但沒做太多。你必須有一個合作夥伴，在這個聯盟進行交易可能會很難，但努力和緊迫感永遠存在。」

▲勇士庫明加。（圖／達志影像／美聯社）

勇士眼前還有另一個難題，距同屬2021梯次的首輪新秀庫明加、穆迪延長新秀合約的期限已不到1個月，若沒有在當地時間10月21日之前達成協議，兩人明年夏天將成為「受限自由球員」，目前相關談判未有太多進展。

對此小鄧利維直言，「無論我們是否達成協議，我們都希望這些球員留下來。」他強調，就算沒能在期限前完成續約，也不意味著兩人不會久留灣區，「最重要的是，他們能有一個出色的賽季。」

▲勇士穆迪。（圖／CFP）