勇士未「冒險交易」原因曝　10月續約庫明加、穆迪？總管這樣說

▲勇士2021年首輪新秀庫明加(左)、穆迪(右)。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

面臨3巨頭解體的勇士,今夏並未進行「更冒險」的交易,例如網羅「灌籃王」拉文(Zach LaVine),總管小鄧利維(Mike Dunleavy Jr.)直言,「全力以赴只為了變得稍微好一點是沒有意義的。」至於是否會趕在10月21日期限前續約2021年首輪新秀庫明加(Jonathan Kuminga)、穆迪(Moses Moody),他回應希望留下兩人。

Mike Dunleavy Jr. on contract extension talks with Kuminga and Moody:



"We're working through that with them and their representation right now…Whether we get something done or not, we want those guys here. Just because you don't get an extension done doesn't mean you're not…