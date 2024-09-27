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勇士未「冒險交易」原因曝　10月續約庫明加、穆迪？總管這樣說

▲▼勇士陣中2021年首輪新秀庫明加、穆迪。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士2021年首輪新秀庫明加（左）、穆迪（右）。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

面臨3巨頭解體的勇士，今夏並未進行「更冒險」的交易，例如網羅「灌籃王」拉文(Zach LaVine)，總管小鄧利維(Mike Dunleavy Jr.)直言，「全力以赴只為了變得稍微好一點是沒有意義的。」至於是否會趕在10月21日期限前續約2021年首輪新秀庫明加(Jonathan Kuminga)、穆迪(Moses Moody)，他回應希望留下兩人。

勇士告別神射湯普森(Klay Thompson)後，陸續補進生涯三分命中率達4成、近5季共砍了1322顆三分的資深神射希爾德(Buddy Hield)、頂尖防守後場梅爾頓(De'Anthony Melton)以及安德森(Kyle Anderson)等人，但他們拒絕進行「更冒險」的交易。

對此總管小鄧利維表示，「考慮到我們的時間線和所有的因素，我們可能是現在最沒有耐心的球隊之一，但在耐心和不守紀律之間有一條線。我對我們今夏所保持的紀律、所建立的名單以及內部成長感到滿意。我知道大家總是在尋找頭條新聞，但我真的很喜歡這支球隊。」

▲▼勇士陣中2021年首輪新秀庫明加、穆迪。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士2021年首輪新秀庫明加（右）、穆迪（左）。（圖／達志影像／美聯社）

小鄧利維更強調說，「全力以赴只為了變得稍微好一點是沒有意義的。」不過勇士高層已經表明，若有合適的交易時機出現時，他們願意「抵押」部分的未來資產，他們握有具吸引力的首輪選秀權，陣中還有多名年輕新星，仍可能在賽季中展開補強行動。

「這是否意味著我們一定會做些什麼？不一定。」小鄧利維說，「去年我們在截止日期前非常積極，但沒做太多。你必須有一個合作夥伴，在這個聯盟進行交易可能會很難，但努力和緊迫感永遠存在。」

▲▼勇士湯普森、庫明加。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士庫明加。（圖／達志影像／美聯社）

勇士眼前還有另一個難題，距同屬2021梯次的首輪新秀庫明加、穆迪延長新秀合約的期限已不到1個月，若沒有在當地時間10月21日之前達成協議，兩人明年夏天將成為「受限自由球員」，目前相關談判未有太多進展。

對此小鄧利維直言，「無論我們是否達成協議，我們都希望這些球員留下來。」他強調，就算沒能在期限前完成續約，也不意味著兩人不會久留灣區，「最重要的是，他們能有一個出色的賽季。」

▲▼勇士穆迪、保羅。（圖／CFP）

▲勇士穆迪。（圖／CFP）

關鍵字： NBA勇士庫明加穆迪

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