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勇士完整陣容曝！柯爾搞笑確定1人先發　盼威金斯扛第2得分手

▲▼勇士柯瑞、威金斯 。（圖／CFP）

▲勇士柯瑞、威金斯 。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

勇士歷經一個令人失望的賽季，今夏又失去3大核心之一湯普森(Klay Thompson)，主帥柯爾(Steve Kerr)會如何整合新陣容， 備受矚目。柯爾今(27)日受訪時打趣表示，至少他確定天王柯瑞(Stephen Curry)會先發，他也道出對威金斯(Andrew Wiggins)的高度期望，希望威金斯扛起第2得分手重任。

2014年選秀狀元威金斯2020年交易截止日前來到灣區，逐漸抹去在灰狼給人「不給力 」的印象，2022年首度入選全明星賽，並成為幫助勇士奪冠的關鍵球員，他在該年的總決賽繳出場均18.3分、8.8籃板，防守效率值103.4，封鎖了塞爾提克雙槍坦圖(Jayson Tatum)與布朗(Jaylen Brown)的火力。

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▲▼勇士威金斯、波傑姆斯基、傑克森-戴維斯；馬刺溫班亞瑪。（圖／CFP）

▲勇士威金斯。（圖／CFP）

但威金斯上季陷入空前低潮，場均得分下滑到生涯新低的13.2分，35.8%的三分命中率是他加入勇士以來最差的紀錄，防守效率值116.3也是全隊最糟糕，他最近又遭逢喪父之痛，讓人不免擔心他的備戰狀態；對此勇士總管小鄧利維(Mike Dunleavy Jr.)和主帥柯爾都對他擺脫陰霾、重拾明星身手表達信心。

小鄧利維說，「我想他會是第1個承認自己上季表現不佳的人。他整個夏天都在健身房，這次能感受到他有點不一樣的氛圍。他的身體狀況很好、狀態很好，已經準備好了。」

柯爾也提到，「他看起來身體狀況非常好。我認為他動力十足，與他交談時，他聽起來非常平靜。我認為他知道過去幾年因為很多原因很艱難，但他已經準備好重拾幾年前的狀態。」

▲▼勇士威金斯、湯普森，老闆拉卡柏。（圖／CFP）

▲勇士威金斯（圖／CFP）

在3大核心之一湯普森轉戰獨行俠後，誰會扛起勇士新賽季第2得分手重任？《NBC體育》灣區站形容這是「即將到來的賽季中最大謎團之一」，柯爾似乎希望威金斯來扮演這個重要角色。

▲▼勇士柯瑞、湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

▲浪花兄弟今夏拆夥。（圖／達志影像／美聯社）

「Klay離隊後留下的空缺，我們需要填補。」柯爾說，「這意味著我們需要重新思考我們的打法，而威金斯肯定會成為重要的一環。他已經證明自己是一個每場能得20分的球員，我們會非常依賴他。」

被問到先發陣容的相關問題時，柯爾則幽默回應，至少他已經有1名先發的人選，「我對於讓柯瑞先發感到相當有信心。」

勇士完整名單(含雙向合約和訓練營球員)如下：

控衛：柯瑞 、波傑姆斯基 (Brandin Podziemski)、 比克曼(Reece Beekman)、斯賓塞(Pat Spencer)

得分後衛：梅爾頓(De'Anthony Melton)、希爾德(Buddy Hield)、穆迪(Moses Moody)、培頓二世(Gary Payton II)

小前鋒：庫明加(Jonathan Kuminga)、威金斯、沃特斯三世(Lindy Waters III)、 羅恩(Jackson Rowe)、諾克斯(Kevin Knox)

大前鋒：格林(Draymond Green)、安德森(Kyle Anderson)、桑托斯(Gui Santos)

中鋒：傑克森-戴維斯(Trayce Jackson-Davis)、魯尼(Kevon Looney)、波斯特(Quinten Post)

關鍵字： NBA勇士威金斯柯爾柯瑞

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