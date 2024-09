勇士完整陣容曝！柯爾搞笑確定1人先發　盼威金斯扛第2得分手

▲勇士柯瑞、威金斯 。(圖/CFP)

記者游郁香/綜合報導

勇士歷經一個令人失望的賽季,今夏又失去3大核心之一湯普森(Klay Thompson),主帥柯爾(Steve Kerr)會如何整合新陣容, 備受矚目。柯爾今(27)日受訪時打趣表示,至少他確定天王柯瑞(Stephen Curry)會先發,他也道出對威金斯(Andrew Wiggins)的高度期望,希望威金斯扛起第2得分手重任。

2014年選秀狀元威金斯2020年交易截止日前來到灣區,逐漸抹去在灰狼給人「不給力 」的印象,2022年首度入選全明星賽,並成為幫助勇士奪冠的關鍵球員,他在該年的總決賽繳出場均18.3分、8.8籃板,防守效率值103.4,封鎖了塞爾提克雙槍坦圖(Jayson Tatum)與布朗(Jaylen Brown)的火力。

▲勇士威金斯。(圖/CFP)

但威金斯上季陷入空前低潮,場均得分下滑到生涯新低的13.2分,35.8%的三分命中率是他加入勇士以來最差的紀錄,防守效率值116.3也是全隊最糟糕,他最近又遭逢喪父之痛,讓人不免擔心他的備戰狀態;對此勇士總管小鄧利維(Mike Dunleavy Jr.)和主帥柯爾都對他擺脫陰霾、重拾明星身手表達信心。

小鄧利維說,「我想他會是第1個承認自己上季表現不佳的人。他整個夏天都在健身房,這次能感受到他有點不一樣的氛圍。他的身體狀況很好、狀態很好,已經準備好了。」

Kerr is impressed with how Wiggins looks entering camp pic.twitter.com/5zOnFqxLDj

柯爾也提到,「他看起來身體狀況非常好。我認為他動力十足,與他交談時,他聽起來非常平靜。我認為他知道過去幾年因為很多原因很艱難,但他已經準備好重拾幾年前的狀態。」

▲勇士威金斯(圖/CFP)

在3大核心之一湯普森轉戰獨行俠後,誰會扛起勇士新賽季第2得分手重任?《NBC體育》灣區站形容這是「即將到來的賽季中最大謎團之一」,柯爾似乎希望威金斯來扮演這個重要角色。

▲浪花兄弟今夏拆夥。(圖/達志影像/美聯社)

「Klay離隊後留下的空缺,我們需要填補。」柯爾說,「這意味著我們需要重新思考我們的打法,而威金斯肯定會成為重要的一環。他已經證明自己是一個每場能得20分的球員,我們會非常依賴他。」

被問到先發陣容的相關問題時,柯爾則幽默回應,至少他已經有1名先發的人選,「我對於讓柯瑞先發感到相當有信心。」

"I feel pretty confident I might start Steph."



Kerr has at least one of his starters locked down pic.twitter.com/eBHGBcbm9k