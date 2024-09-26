詹皇「父子連線」何時出賽？ 　湖人主帥瑞迪克：有討論

▲詹姆斯與布朗尼。（圖／翻攝自X／strifeomg）

實習記者蘇嘉偉/綜合報導

洛杉磯湖人「詹皇」詹姆斯（LeBron James）與「皇子」布朗尼（Bronny James）在今夏成為聯盟史上首對「父子隊友」，關於父子連線的首次亮相時間，湖人新任主帥瑞迪克（JJ Redick）在今天（26日）的季前賽發布會上提到，目前沒有具體的計劃，也沒有對這樣的安排做出承諾，「我們團隊的確有討論過，但沒有做出最終決定。」

“Bronny got switched onto LeBron and he took him baseline and up and under off the glass… The words exchanged afterwards were probably more challenging than anything else.”



Rob Pelinka said LeBron James was trash talking Bronny



(via @SpectrumSN)pic.twitter.com/IuXffkqUEx [廣告]請繼續往下閱讀... September 25, 2024

今年選秀會，布朗尼以一張4年790萬美元（約2.57億台幣）的長約加入湖人，湖人隊總管佩林卡（Rob Pelinka）和瑞迪克對於身高6尺2吋的布朗尼在防守端充滿信心，瑞迪克表示，「布朗尼年輕、有幹勁，有許多可以塑造的天賦，更重要的是，他好教導，每天都充滿正能量和活力。」

"Great defense. Better O. "



LeBron James jokes about what he said to Bronny during their pickup game



(via @KingJames/ IG) https://t.co/Zb241Fiyf0 pic.twitter.com/mqVibAWBQe — ClutchPoints (@ClutchPoints) September 26, 2024

總管佩林卡也分享到，在近期湖人隊內練習賽上，布朗尼換防守到詹姆斯，結果詹姆斯突破並上籃得分，「他們倆言語交換了幾句，這比其他事情都還有趣。」

瑞迪克認為，父子在場上的配合將帶來許多正面的影響，他不擔心會因為家庭關係有顧慮或產生摩擦。

湖人隊尚未宣布布朗尼在新賽季中將在NBA或G League出賽，外界普遍認為布朗尼大部分時間會待在G League發展更多技能包，因為布朗尼在大學的唯一一個賽季裡，因為心臟問題，只出賽了25場比賽。