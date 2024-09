詹皇「父子連線」何時出賽？ 　湖人主帥瑞迪克：有討論

▲詹姆斯與布朗尼。(圖/翻攝自X/strifeomg)

實習記者蘇嘉偉/綜合報導

洛杉磯湖人「詹皇」詹姆斯(LeBron James)與「皇子」布朗尼(Bronny James)在今夏成為聯盟史上首對「父子隊友」,關於父子連線的首次亮相時間,湖人新任主帥瑞迪克(JJ Redick)在今天(26日)的季前賽發布會上提到,目前沒有具體的計劃,也沒有對這樣的安排做出承諾,「我們團隊的確有討論過,但沒有做出最終決定。」

“Bronny got switched onto LeBron and he took him baseline and up and under off the glass… The words exchanged afterwards were probably more challenging than anything else.”



Rob Pelinka said LeBron James was trash talking Bronny



(via @SpectrumSN)pic.twitter.com/IuXffkqUEx