2024登峰造極青年組開戰！南山換帥首役就奪首勝

▲南山高中於2024登峰造極首日奪勝。（圖／主辦單位提供）

記者簡名杉／綜合報導

2024興富發登峰造極青年籃球邀請賽今(25)日在台北體育館開打，由高中組率先登場，今年更換主帥的南山高中雙雙獲勝，林育正率領的南山男籃以71比57力退前東家能仁家商，陳柏廷由男籃轉執教女籃，帶領南山女籃87比78逆轉陽明高中。

尋求HBL衛冕的南山高中，由林育正出任新總教練，對前球隊能仁拿下的第1勝，林育正曾經在101學年度與102學年度帶領能仁家商，隨後前往對岸發展，去年返台加入臺南台鋼獵鷹教練團，接著重回高中，出任南山高中總教練。

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林育正說，「回到南山，壓力確實比較大，但相對的資源與球員素質都比較好，從職業回到高中，差別就是要花更多時間來訓練與陪伴這些不成熟的球員們。」

上學年度HBL MVP與新人王的黃瀚陞，攻下南山全隊最高的19分，剛代表中華隊參加U18亞青男籃賽的他覺得收獲很多，他說，「以前只有去中國比賽，這次是第1次遇到亞洲其他國家的球員，收獲很多，特別是澳洲的球員又高又快又準又壯，自己以後出手一定要更快，突破傳球方面也得更加強。」

南山女籃最後3分57秒讓陽明高中1分未得，打出13比0的攻勢，87比78演出逆轉秀，從男籃教練團成為女籃總教練，陳柏廷說，「來到女籃希望她們可以寫日記，把自己的感覺寫出來，讓我可以透過日記，瞭解她們心中真正的想法，能夠與她們溝通。」

松山高中以83比77險勝連雲港外語學校，連雲港是疫情後來台的首支對岸籃球隊，雖然逆轉失敗，連雲港全隊上下都覺得從松山快速的球風中學習到很多。