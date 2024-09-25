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賈奈特狂讚17歲NBA狀元大熱門　「他有超級明星的潛力」

記者游郁香／綜合報導

杜克大學17歲新生弗拉格(Cooper Flagg)是NBA明年狀元大熱門，他今夏破例進入美國男籃靶子隊，出戰夢幻隊繳出驚豔全場的表現，連名人堂傳奇球星賈奈特(Kevin Garnett)都在節目上狂讚，「他有那種超級明星的潛力，你可以投入資源在他身上。」

6呎9吋(約205公分)的弗拉格在《ESPN》2025年NBA選秀評選中高居第1，運動品牌「New Balance」上個月才在這位17歲天才新星正式迎來首個大學賽季前，與他達成「重磅」球鞋合約。

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弗拉格在佛羅里達州蒙特沃德學院(Montverde Academy)的最後一年，繳出場均16.5分、7.5籃板、3.8助攻，外帶3.7抄截、3.7火鍋，被評為佳得樂全國年度最佳球員。提前1年進入大學的他，今年7月成為自2013年的「聰明哥」史馬特(Marcus Smart)和麥格德瑪特(Doug McDermott)後，首位獲邀參加美國隊訓練營的大學生。

▲▼17歲杜克新生弗拉格入選美國男籃靶子隊，表現讓各界驚豔。（圖／達志影像／美聯社）

▲17歲杜克新生弗拉格入選美國男籃靶子隊，表現讓各界驚豔。（圖／達志影像／美聯社，下同）

更難能可貴的是，弗拉格代表靶子隊出戰夢幻隊，3場練習賽表現亮眼，最後一戰還差點率隊扳倒星光熠熠的夢幻隊，當時靶子隊的主帥也是魔術教頭莫斯利(Jamahl Mosley)讚嘆，「他在這裡表現得非常出色。對於他所做的一切，人們充滿敬意。那些以前沒有看過他比賽的人，當他在比賽中展現實力時，很快就能看到他的能力。」

弗拉格讓多位NBA前輩留下深刻印象，昔日「狼王」賈奈特還在節目《Ticket & The Truth》上狂讚，「他有那種超級明星的潛力，你可以投入資源在他身上。我可以看到孩子們想要像他那樣，以那樣的方式打球。」

弗拉格目前身高6呎9吋、體重205磅，以防守能力著稱，他的進攻「武器庫」也在不斷提升，展現了控球潛力以及穩定的運球、投籃能力，他的杜克首秀將在11月5日登場。

▲▼17歲杜克新生弗拉格入選美國男籃靶子隊，表現讓各界驚豔。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA弗拉格Cooper Flagg賈奈特杜克

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