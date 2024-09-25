NBA「狼王」賈奈特10月8日訪台　見面會僅15分鐘引熱議

▲昔日NBA「狼王」賈奈特10月8日將第3度訪台 。（圖／翻攝自Facebook／NBA Store Taiwan）

記者游郁香／綜合報導

昔日NBA「狼王」賈奈特(Kevin Garnett)將在10月8日訪台，NBA Store實體旗艦店《NBA FLAGSHIP STORE TAIPEI》今(25)日在官方粉專宣佈，將邀請KG擔任開幕限定嘉賓，不過見面會只有15分鐘，必須在10月前單筆消費滿5000元才可獲得1次抽獎資格，幸運被抽中的粉絲可用手機與KG合影1張但不能簽名。

2020年入選籃球名人堂的賈奈特，1995年以首輪第5順位加盟灰狼，曾15度入選全明星賽，他是2004年的MVP得主，2008年幫助塞爾提克奪冠，9度進入年度最佳陣容，12次獲選年度最佳防守陣容，囊括4屆籃板王，同時是2008年度最佳防守球員，在NBA賽場戰功彪炳。

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▲賈奈特（右）。(圖／達志影像／美聯社)

在2016年9月宣布退休的賈奈特，過去曾2度受品牌邀請來台，他將在10月8日第3度造訪寶島，擔任NBA Store實體旗艦店《NBA FLAGSHIP STORE TAIPEI》的開幕嘉賓，也將與安康國中籃球隊進行互動遊戲。

根據《NBA FLAGSHIP STORE TAIPEI》公布的活動訊息，賈奈特將出席10月8日晚間的見面會，不過見面會只有15分鐘，10月前在線上旗艦店單筆消費滿5000元的球迷，可獲得1次抽獎資格，滿1萬元即可抽獎兩次，依此類推，每人限1次中獎資格，幸運兒名單將在10月3日公布。

中獎者可攜伴1位友人參加見面會，與賈奈特用手機合影1張，但不能簽名，見面會只有短短15分鐘引起熱議，也有人認為滿5000元才有抽獎資格，不夠有誠意。